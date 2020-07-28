外交部：香港將暫停與英國、加拿大及澳洲刑事司法互助協議

中國外交部宣佈，香港特區政府將暫停與英國，加拿大及澳洲，就包括引渡逃犯在內的刑事互助協議。

發言人汪文斌批評，三個國家決定暫停與香港的引渡協議，嚴重干涉中國的內政，批評三國政治化與香港司法合作的錯誤行動，嚴重損害司法合作的基礎。

另外，新西蘭早前單方面宣布暫停與香港的引渡協議安排，外交部表示會保留進一步回應的權利。

《港區國安法》的實施引起國際社會關注。英國、加拿大及澳洲早前已分別宣佈，暫停執行與香港的引渡協議。新西蘭今日再宣布，暫停執行與香港的引渡協議，並在其他對港措施方面作出修改，包括改變對香港出口敏感商品的政策，所有軍事、軍民兩用物品及技術出口，將採取與中國內地同樣的措施。

當局又更新旅遊建議，提醒國民在香港可能觸犯港區國安法的風險。但新西蘭外長彼得斯就表明，不會為香港人提供「避風港簽證」，因新型肺炎疫情下，需專注國內因為疫情導致的失業問題，如大批移民湧入，將影響國民就業和薪酬。

特區政府回應表示強烈反對，指出每個國家都有維護其國家安全和主權的法例，認為當局此舉是雙重標準的政治操作。

責任編輯：李淇