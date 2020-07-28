【新冠肺炎】市民因私人理由濫用門診化驗　醫管局：不會發出健康證明書

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（圖右）呼籲，市民如要健康證明書，可到政府認可的私人機構檢驗。（曾耀輝攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案，連續7天確診「破百」；其中98宗屬本地感染；8宗是輸入個案；另有85宗初步確診個案。本地個案方面，約48宗與之前個案相關，50宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

【新冠肺炎】本港今日新增106宗確診個案 連續7天確診「破百」

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日 (28日）在疫情記者會公布，過去24小時，共有2名新冠肺炎確診患者病逝（1487號個案，1901號個案），至今累計有22名死亡個案。另外，過去24小時，有43名病人康復出院。截至今日中午12時，有40位病人情況危殆，29位病人情況嚴重。

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何婉霞又指，由昨日起在22間普通科門診診所派發深喉唾液樣本瓶，2日來了解到有市民因私人理由希望索取健康證明，但何婉霞強調，是次的安排是希望為高風險人士提供檢測，如市民因其他原因使用服務，會增加化驗的負擔，令有需要人士未能適時使用服務。

她提醒市民醫管局不會向市民提供健康證明書，建議市民如希望獲取健康證明書，可到政府認可的私人機構進行檢測。

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記者：陳梓蔚