【新冠肺炎】堅城（梁氏）建築爆群組十多人確診涉3歲童　患者包括同事及家人

▲ 有關群組的感染已爆第二代，有數名家人確診。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案，連續7天確診「破百」；其中98宗屬本地感染；8宗是輸入個案，以及大約85宗初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增106宗確診個案 連續7天確診「破百」

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，本地個案中36宗與家人朋友聚會有關，另外一宗涉及工作環境，是堅城（梁氏）建築群組的工作人員及家人中招，2宗確診 (個案編號2822及2854)及2宗初步確診，有20多位工作人員，安排沒有徵狀的人員接受檢疫。

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根據衞生防護中心今日更新的資料顯示，「堅城(梁氏)建築有限公司」群組，截至昨日合共有13人確診，包括6男7女，年齡介乎3至69歲。據了解，確診的是辦公室員工，負責附屬公司堅城的一般日常營運，最後上班日是上星期四（23日）。衞生防護中心在這幾天的疫情記者會上，並無提及有關群組，直至今日（28日）公布。

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根據防護中心資料，堅城（梁氏）建築有限公司群組涉及至少13人，患者包括一名住在清水灣半島8座主3歲男童，另有5名確診個案住在將軍澳區，包括富寧花園及南豐廣場等。有關群組的個案編號為2396、2434、2478、2479、2535、2536、2550、2567、2635、2662、2720、2725及2742等。

張竹君今日指出，涉事確診員工的公司位於觀塘創紀之城3期，據了解其公司地址是3期19樓，母公司為承達集團。張竹君指受影響患者是在辦公室工作，同事之間或沒有戴口罩吃飯，現時仍在追蹤有沒有其地地盤受影響，因為有些地盤工人受感染，但他們表示自己做散工，流行病學仍在追蹤，現時10多人確診，其中數位是患者的家人。

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至於確診患者是否與位於中西區山頂加列山道地盤工作地盤有關，中心仍在了解中。至於為何近日的疫情記者會沒有公布有關個案，張竹君解釋指因為很多個案要調查，由於現時要追蹤的個案很多，未必可以在深夜趕及發出新聞稿，故精簡流行病學的關連內容，而同時在網上公布超過10宗個案，在記者會上會公布公眾比較關注的，例如是老人院、醫療機構等。

TOPick已向堅城建築母公司查詢，惟至今未獲回應。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡