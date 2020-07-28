【疫境求生】疫情下安坐家中手機App揀海鮮　全日24小時專人直送海鮮上門

▲ 「鮮直送」提供24小時海鮮直送服務。

新冠肺炎疫情持續，市民都留家中避疫，少不免要自行煮食，非常時期下，網上買餸平台大行其道，提供24小時海鮮直送服務的「鮮直送」就是其中之一，平台透過手機App以網購模式24小時直播銷售，顧客安坐家中就可以買到生猛海鮮。

鮮直送於去年開業，創辦人梅文博為了從海鮮業中突圍而出，想到把科技元素融入傳統生意，以網購模式外賣海鮮。同事每天在香港仔魚類批發市場直接選購海鮮，顧客可在手機App上透過直播遙距選擇心水海鮮，下單後職員會透過鏡頭磅重，包裝後會在3小時內直接送上門。如有任何問題，顧客亦可向真人客服查詢。

▲ 鮮直送在App上提供24小時直播，讓客人可遙距選擇海鮮。

近日本港疫情反彈，市民減少外出，網上買餸平台成為了不少人的選擇。梅文博坦言，疫情期間海鮮來貨價上升，生意雖然稍微有增長，但增幅不大。而目前面對最大的難題是物流，他解釋，疫情下平台仍然堅持送貨上門，員工有時更需要到一些較高危的地區，難免會擔心他們有感染風險。

我們都會多提醒員工戴口罩、勤洗手，亦會定期進行病毒檢測，務求保障他們的健康，同時令顧客放心。

▲ 海鮮包裝後會在3小時內直接送上門。

梅文博又指，疫情下市民買海鮮的意欲可能不如以往高，但平台業務一向多元化，會與不同供應商合作，除了海鮮外，亦有售時令水果、肉類，也會配合節日，推出應節食品如月餅、糭等等，希望吸引顧客。

他提到，鮮直送由開業至今共注資6、7百萬，目前尚未有利潤，不過他表示，生意仍在建設期，會堅持下去，又希望疫情能盡早過去。

想了解梅文博的創業故事，請看：

【疫境求生】自小只喜歡吃會游水的魚 香港仔創海鮮直送App24小時直播揀海鮮

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責任編輯：沈佩珊