涉藏摺刀男生判簽保守行為　裁判官稱受誤導主動覆核判刑

▲ 案件今於東區裁判法院進行覆核聆訊。（資料圖片）

18歲中五男生去年涉於柴灣一帶攜有彈簧刀，早前被裁定管有違禁武器罪成，被判簽保守行為1年，其後裁判官自行提出覆核，今（28日）於東區裁判法院進行覆核聆訊。裁判官指，辯方求情時不準確地引述高等法院保釋判詞，判刑受到誤導。辯方反對覆核，指該保釋聆訊沒有書面判詞，求情陳詞只是將高院法官判詞整合，並沒有扭曲法官判詞；案件押後至7月30日判刑。

被告為中五男生吳銘揚（18歲）早前經審訊後被裁定1項管有違禁武器罪成，被判自簽1,000元及守行為1年，惟裁判官香淑嫻其後自行對自己的判刑提出覆核。

覆核聆訊今天展開，裁判官指辯方於6月30日求情時，曾引述高等法院保釋判詞，提及高等法院原訟庭指同類案件一般判處罰款，判處監禁式刑罰是不合理，而被告被還押7天是不合比例。

裁判官續指，有關的字句並未有出現在高等法院法官的判詞中，質疑辯方作出不準確的引述。

辯方回應指，當他們向高等法院提出保釋申請時，曾經與法官展開討論，當時法官亦同意本案案情難以支持監禁式刑罰，由於該聆訊沒有書面判詞，他們當時以抄寫方式記錄，難以做到一字一句完全相同，早前求情時所作的引述只是將高院法官判詞整合，並沒有扭曲法官原意。

辯方並反對覆核判刑，指被告已就定罪提出上訴，考慮到刑期與定罪掛勾，裁判官現時提出覆核並不妥當，而且裁判官亦須指出判刑時的技術性錯誤，而非一時回心轉意。裁判官指，早前判刑受到辯方不準確的引述誤導，故裁定法庭今天有權進行刑期覆核。

辯方重新求情時，提醒裁判官應考慮到被告被定罪後，已還柙了7天，而當時正值被告考試温書的時間，被告考試時又得知刑期將被覆核，對被告及家人均構成揮之不去的長時間壓力，裁判官上一次判刑時曾鼓勵被告用心温習，希望今天裁判官亦可延續關心。

辯方又強調，案發時被告不知道涉案的彈簧刀在自己背包內，因為被告患有過度活躍症，因專注力不足而受影響，指被告當時並沒有犯案意念。

惟裁判官指裁定被告罪成時，曾表示相信被告當時知道及管有該彈簧刀。辯方回應指，裁判官裁定罪成是基於嚴格責任，即被告背包內放有該彈簧刀此一事實，而非被告管有該刀且有非法意圖；裁判官押後至7月30日判決。

控罪指，被告於2019年11月11日，在柴灣道天橋近柴灣道迴旋處管有1把彈簧刀。

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記者：王仁昌