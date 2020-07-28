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明天全球老虎日 動保團體冀2022年野生老虎數目增一倍

社會 16:45 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Umphang野生動物保護區的監察鏡頭拍到雌虎（將之命名為「MKF5」）的蹤影。（受訪者提供圖片）

明天（29日）是「全球老虎日」，旨在提升大眾對老虎保育的關注。老虎是全球標誌性的野生動物，同時亦是現今瀕危的物種之一。世界自然基金會香港分會（WWF）指出，與20世紀初相比，野生老虎的棲息地大幅萎縮了超過93%。老虎在維持生物多樣性及健康的生態系統上擔當着非常重要的角色，所以保育老虎不只是為老虎的未來，亦惠及人類及整個大自然。
 
WWF野生動物及濕地保育總監Eric Wikramanayake 表示，WWF一直全力支持「Tx2計劃」，支援不丹、泰國、柬埔寨和印尼的老虎保育工作，以實現在2022年（下一個農曆虎年）前把野生老虎數目增加一倍的目標。
 
他又指，今年在泰國的保育工作成果令人鼓舞，Umphang野生動物保護區的監察鏡頭拍到雌虎（將之命名為「MKF5」）的蹤影。該保護區為全球印支虎種群僅餘的棲息地，自2014年開始，MKF5 接近每年都會繁殖育幼，意味向「Tx2計劃」的成功又邁進一步；而在香港的支援正有助保育這亞洲標誌性老虎種群。
 
然而，市場對老虎的身體部份和虎製品需求仍然存在，盜獵和非法貿易持續威脅着野生老虎的生存。WWF促請港府將非法野生動物貿易及其有關罪行列入《有組織及嚴重罪行條例》，以進一步遏止跨國犯罪集團利用香港作為走私野生動物的通道。」

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責任編輯：洪芷晴

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