【齊心抗疫】食肆禁堂食司機無處用膳 邨巴ABC Bus為員工準備外賣飯堂貓貓陪食

▲ 食肆禁堂食司機無處用膳 ，邨巴ABC Bus為員工準備外賣飯堂貓貓陪食。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，確診或初步確診個案連日破百。繼晚市禁堂食後，29日起，除特定處所外，本港食肆全日禁堂食，為期7天。專營邨巴的ABC Bus表示，已為司機、員工準備好環境舒適的「員工外賣飯堂」，讓員工食得安心，另更有貓貓陪食，大批網民紛紛大讚福利好、良心企業。

經營多條邨巴線的 ABC Bus 在其官方facebook專頁圖文并茂發帖稱：

星期三起只准外賣？我地已經準備好了。

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帖文還hash tag#請保持清潔、#每張枱只限兩個人及#香港人要撐下去。

從照片可見，辦公室中放置了 4、5 張二人桌，桌與桌之間有玻璃相隔，看起來整潔乾淨。官方強調，每張椅只會限兩個人同坐，另還可見，辦公室有貓貓。

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帖文一出引起網民熱議，大批網民紛紛大讚福利好、良心企業，「ABC好多員工福利」「Office好靚」;有網民的重點則落在兩隻貓貓身上，大叫：「好妒忌有貓一齊返工」、「貓貓做監督」、「貓貓自己一枱」。

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責任編輯：羅嘉欣