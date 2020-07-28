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【齊心抗疫】食肆禁堂食司機無處用膳 邨巴ABC Bus為員工準備外賣飯堂貓貓陪食

休閒 17:11 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

食肆禁堂食司機無處用膳 ，邨巴ABC Bus為員工準備外賣飯堂貓貓陪食。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，確診或初步確診個案連日破百。繼晚市禁堂食後，29日起，除特定處所外，本港食肆全日禁堂食，為期7天。專營邨巴的ABC Bus表示，已為司機、員工準備好環境舒適的「員工外賣飯堂」，讓員工食得安心，另更有貓貓陪食，大批網民紛紛大讚福利好、良心企業。

經營多條邨巴線的 ABC Bus 在其官方facebook專頁圖文并茂發帖稱：

星期三起只准外賣？我地已經準備好了。

【租房食飯】食肆禁堂食現「新商機」 中環有房岀租食飯每小時人頭$30

帖文還hash tag#請保持清潔、#每張枱只限兩個人及#香港人要撐下去。

從照片可見，辦公室中放置了 4、5 張二人桌，桌與桌之間有玻璃相隔，看起來整潔乾淨。官方強調，每張椅只會限兩個人同坐，另還可見，辦公室有貓貓。

【禁堂食】午餐無處用膳的悲哀 地盤工人：沙塵滾滾唔知食飯定食塵

帖文一出引起網民熱議，大批網民紛紛大讚福利好、良心企業，「ABC好多員工福利」「Office好靚」;有網民的重點則落在兩隻貓貓身上，大叫：「好妒忌有貓一齊返工」、「貓貓做監督」、「貓貓自己一枱」。

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責任編輯：羅嘉欣

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