新手父母向寶寶伴讀感困難　言語治療師：宜留意坐姿及順應興趣

▲ 她解釋伴讀要有3不︰不一定看完、不用跟頁數、不用認字。(黃建輝攝)

很多新手家長都想盡快讓BB看書,但發現寶寶可能只愛揭一揭,又或會走來走去,令父母伴讀時大失信心,不知如何鼓勵子女。言語治療師媽媽作家潘穎文(Amy)解釋,向幼兒伴讀不要太多包袱或急於求成,要採取觀察、等候和聆聽,回應BB的興趣,自然能把BB的專注力延長。

潘穎文(Amy)服務於救世軍天鑰家庭及兒童發展中心,有一對8歳大仔及5歲細女,她和丈夫同樣重視閱讀,並笑謂父母伴讀的歷程不會很長,一般子女讀小四時已不想父母伴讀,因此更應把握機會。

▲ Amy女兒一歲兩個月時會主動走到家中的圖書前,表示想看書。(受訪者提供)

因工作關係,她經常需解答家長關於跟寶寶閱讀的疑難。過去新手家長,最常向她詢問以下問題︰

「我孩子鍾情一本書,要求我重複為她讀百遍。或只看某一類主題的書,當我向他介紹其他書籍,他們卻不感興趣,這會否阻礙其學習?」、「我是雙職家長,自己也不閱讀,怎樣幫小朋友?」另外,也有人問到︰「圖書中的書面語太深,到底我要用口語或書面描述?」等等

她強調有研究指出,7歲後的詞彙學習大多來自閱讀,而有建立閱讀習慣的小朋友,他們普遍在寫作上,會運用較豐富的詞彙及較多元化的題材來表達,因此自少建立閱讀興趣和習慣非常重要。

而閱讀的起步,沒所謂由幾多月大適合開始,只要父母準備好,在BB手抱時已可進行伴讀,但要注意環境上,要放安全的書本在孩子身邊。

而閱讀是溝通的一個方法,閱讀也會影響口語能力。

因為語言和語文是互相影響着。

她謂新手父母若自己也少閱讀,一開始時也不用給自己太大壓力,建議由簡單開始,如訂一星期有一個伴讀時段,不須訂立過高的目標,讓自己難以實踐。

父母平日沒時間,也可以嘗試委託祖父母代勞,甚至懂講廣東話的工人姐姐,同樣可以擔當故事人,關鍵是他們只要掌握基本技巧。

至於用口語或書面描述,她指出是沒所謂,有時按字朗讀也是沒問題的。

但向BB說故事是不宜用太長句子,要用簡短、淺易的文字交代故事的骨幹。

至於有些BB習慣只看同一題材的書例如交通工具,她指出,其實也是沒所謂,父母不妨按幼兒們熱愛的主題,找多些相關主題的書放在家中,他們也會漸漸對書內的其他事物產生興趣,閱讀的主題會漸漸擴闊。

我女兒三歲半時已間中自己閱讀,兒子現時也有自己閱讀,但他們仍會由爸爸伴讀,只因為喜歡父母陪伴。而只要他們喜歡閱讀,自然會慢慢掌握自己閱讀的技巧。

▲ 她5歲細女已能主動閱讀。(黃建輝攝)

順應興趣

為BB伴讀其中一個很重要的技巧,她謂是要大人跟隨BB興趣,父母不用被圖書的內容局限,例如:不用規定每次讀完全本書、.不用認字及不須跟隨頁數閱讀。

BB的興趣可能隨意番開某一頁便定睛看著不願走,父母不要太規限,可由得他們;大人應視自己為一位導遊,去因應BB的興趣,向他講解書本內容,有彈性去處理閱讀。再者,小朋友是喜歡大人感情豐富的表達,因此父母要因應故事情節,加入娛樂性,或模仿主角的語氣,去引起小孩共鳴及讓小朋友有豐富感受。

她特別強調,大人不要只顧書本內容去一路讀,要不注地用眼去觀察子女的反應,作出停頓、等候及聆聽。

只要小朋友有興趣,大人可以把某一頁的重點字重複加強描述。舉例,BB眼仔停駐在小狐狸的尾巴上,大人只要用重點描述內容︰狐狸、狐狸,狐狸有尾巴喎!當小朋友沒有興趣,不要勉強,也不要給孩子壓力要背誦內容或認字等。

留意坐姿

伴讀需要技巧和環境的配合,她指出閱讀環境並不須花巧,只要找一個安靜、父母坐到舒適的角落便可進行。

減少周圍的物件可以減少小朋友分心。另外,伴讀姿勢是很重要一環,無論閱讀圖書或玩玩具,大人都要和幼兒面對面,而不是抱住小朋友,在後面描繪事情。

她解釋,BB的專注力很短,而他們會吸收的語言,是來自他們有興趣的內容,若父母坐在後面,便難以觀察他們的表情和眼仔對那些內容最關注。

我建議把BB用L型坐法,方便大人抱着BB,又可以同時望到BB和書本;又或者把他放在BB椅上,和你打對面坐,那便容易追蹤BB的視綫。

▲ 面對面閱讀是重要技巧。

多用布書、硬皮書

而一般語前階段的小朋友,仍未能說到單詞,她鼓勵大人多用布書、硬皮書,及有機關設計的揭頁書,配合聲情並重的講解,去吸引小朋友。

要留意1歲小朋友集中力只可以去到1至2頁,有可能聽聽下行開,父母不要責備,並尊重子女意願,並可以加插一個對書本的告別儀式︰哦!我地同這小熊拜拜,下次再見!

▲ 她鼓勵大人多用布書、硬皮書,以及有機關設計的揭頁書,帶出互動。(黃建輝攝)

以下是她推介的BB入門書:

《熊爸爸來抱抱我!》、《兔媽媽來抱抱我!》

適讀年齡︰0-3歲

快來把手指套進熊爸爸或兔媽媽的手臂,你就變成了他們啊!然後隨着書中的各個場景,一邊跟寶寶進行親子閱讀,一邊做動作,來個最溫馨的親子互動!此兩書是能促進親子關係的互動圖書,讓寶寶感受到父母伴着自己成長的一份呵護與關懷,適合語前幼兒閱讀!

▲ (受訪者提供)

《寶寶快樂成長系列》(一套四冊)

適讀年齡︰2-4歲

本系列包括《我愛收拾》、《我愛分享》、《我不偏食》和《我愛交朋友》四冊。文字淺白,插圖精美,透過親子共讀,讓寶寶在成長關鍵中培養出重要的生活技能,及良好的生活習慣。

▲ (受訪者提供)

《Brown Bear,Brown Bear, What do you see?》

適讀年紀︰ 2-5歲

這本書使用硬皮設計,翻頁比較容易,書內描述棕熊一路看見的動物,可以讓寶寶認識不同的動物名稱。書中的內容簡單,文字有節奏感,色彩豐富,吸引寶寶的興趣。

撰文:胡麗珊