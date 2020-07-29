新手父母向寶寶伴讀感困難　言語治療師：宜留意坐姿及順應興趣

▲ 她解釋伴讀要有3不︰不一定看完、不用跟頁數、不用認字。(黃建輝攝)

很多新手家長都想盡快讓BB看書，但發現寶寶可能只愛揭一揭，又或會走來走去，令父母伴讀時大失信心，不知如何鼓勵子女。言語治療師媽媽作家潘穎文（Amy）解釋，向幼兒伴讀不要太多包袱或急於求成，要採取觀察、等候和聆聽，回應BB的興趣，自然能把BB的專注力延長。

潘穎文（Amy）服務於救世軍天鑰家庭及兒童發展中心，有一對8歳大仔及5歲細女，她和丈夫同樣重視閱讀，並笑謂父母伴讀的歷程不會很長，一般子女讀小四時已不想父母伴讀，因此更應把握機會。

▲ Amy女兒一歲兩個月時會主動走到家中的圖書前，表示想看書。(受訪者提供)

因工作關係，她經常需解答家長關於跟寶寶閱讀的疑難。過去新手家長，最常向她詢問以下問題︰

「我孩子鍾情一本書，要求我重複為她讀百遍。或只看某一類主題的書，當我向他介紹其他書籍，他們卻不感興趣，這會否阻礙其學習？」、「我是雙職家長，自己也不閱讀，怎樣幫小朋友？」另外，也有人問到︰「圖書中的書面語太深，到底我要用口語或書面描述？」等等

她強調有研究指出，7歲後的詞彙學習大多來自閱讀，而有建立閱讀習慣的小朋友，他們普遍在寫作上，會運用較豐富的詞彙及較多元化的題材來表達，因此自少建立閱讀興趣和習慣非常重要。

而閱讀的起步，沒所謂由幾多月大適合開始，只要父母準備好，在BB手抱時已可進行伴讀，但要注意環境上，要放安全的書本在孩子身邊。

而閱讀是溝通的一個方法，閱讀也會影響口語能力。

因為語言和語文是互相影響着。

她謂新手父母若自己也少閱讀，一開始時也不用給自己太大壓力，建議由簡單開始，如訂一星期有一個伴讀時段，不須訂立過高的目標，讓自己難以實踐。

父母平日沒時間，也可以嘗試委託祖父母代勞，甚至懂講廣東話的工人姐姐，同樣可以擔當故事人，關鍵是他們只要掌握基本技巧。

至於用口語或書面描述，她指出是沒所謂，有時按字朗讀也是沒問題的。

但向BB說故事是不宜用太長句子，要用簡短、淺易的文字交代故事的骨幹。

至於有些BB習慣只看同一題材的書例如交通工具，她指出，其實也是沒所謂，父母不妨按幼兒們熱愛的主題，找多些相關主題的書放在家中，他們也會漸漸對書內的其他事物產生興趣，閱讀的主題會漸漸擴闊。

我女兒三歲半時已間中自己閱讀，兒子現時也有自己閱讀，但他們仍會由爸爸伴讀，只因為喜歡父母陪伴。而只要他們喜歡閱讀，自然會慢慢掌握自己閱讀的技巧。

▲ 她5歲細女已能主動閱讀。(黃建輝攝)

順應興趣

為BB伴讀其中一個很重要的技巧，她謂是要大人跟隨BB興趣，父母不用被圖書的內容局限，例如：不用規定每次讀完全本書、.不用認字及不須跟隨頁數閱讀。

BB的興趣可能隨意番開某一頁便定睛看著不願走，父母不要太規限，可由得他們；大人應視自己為一位導遊，去因應BB的興趣，向他講解書本內容，有彈性去處理閱讀。再者，小朋友是喜歡大人感情豐富的表達，因此父母要因應故事情節，加入娛樂性，或模仿主角的語氣，去引起小孩共鳴及讓小朋友有豐富感受。

她特別強調，大人不要只顧書本內容去一路讀，要不注地用眼去觀察子女的反應，作出停頓、等候及聆聽。

只要小朋友有興趣，大人可以把某一頁的重點字重複加強描述。舉例，BB眼仔停駐在小狐狸的尾巴上，大人只要用重點描述內容︰狐狸、狐狸，狐狸有尾巴喎！當小朋友沒有興趣，不要勉強，也不要給孩子壓力要背誦內容或認字等。

留意坐姿

伴讀需要技巧和環境的配合，她指出閱讀環境並不須花巧，只要找一個安靜、父母坐到舒適的角落便可進行。

減少周圍的物件可以減少小朋友分心。另外，伴讀姿勢是很重要一環，無論閱讀圖書或玩玩具，大人都要和幼兒面對面，而不是抱住小朋友，在後面描繪事情。

她解釋，BB的專注力很短，而他們會吸收的語言，是來自他們有興趣的內容，若父母坐在後面，便難以觀察他們的表情和眼仔對那些內容最關注。

我建議把BB用L型坐法，方便大人抱着BB，又可以同時望到BB和書本；又或者把他放在BB椅上，和你打對面坐，那便容易追蹤BB的視綫。

▲ 面對面閱讀是重要技巧。

多用布書、硬皮書

而一般語前階段的小朋友，仍未能說到單詞，她鼓勵大人多用布書、硬皮書，及有機關設計的揭頁書，配合聲情並重的講解，去吸引小朋友。

要留意1歲小朋友集中力只可以去到1至2頁，有可能聽聽下行開，父母不要責備，並尊重子女意願，並可以加插一個對書本的告別儀式︰哦！我地同這小熊拜拜，下次再見！

▲ 她鼓勵大人多用布書、硬皮書，以及有機關設計的揭頁書，帶出互動。(黃建輝攝)

以下是她推介的BB入門書：

《熊爸爸來抱抱我！》、《兔媽媽來抱抱我！》

適讀年齡︰0-3歲

快來把手指套進熊爸爸或兔媽媽的手臂，你就變成了他們啊！然後隨着書中的各個場景，一邊跟寶寶進行親子閱讀，一邊做動作，來個最溫馨的親子互動！此兩書是能促進親子關係的互動圖書，讓寶寶感受到父母伴着自己成長的一份呵護與關懷，適合語前幼兒閱讀！

▲ (受訪者提供)

《寶寶快樂成長系列》（一套四冊）

適讀年齡︰2-4歲

本系列包括《我愛收拾》、《我愛分享》、《我不偏食》和《我愛交朋友》四冊。文字淺白，插圖精美，透過親子共讀，讓寶寶在成長關鍵中培養出重要的生活技能，及良好的生活習慣。

▲ (受訪者提供)

《Brown Bear,Brown Bear, What do you see？》

適讀年紀︰ 2-5歲

這本書使用硬皮設計，翻頁比較容易，書內描述棕熊一路看見的動物，可以讓寶寶認識不同的動物名稱。書中的內容簡單，文字有節奏感，色彩豐富，吸引寶寶的興趣。

Amy在書展期間，為新雅文化主持有關講座，可按此重溫。

撰文：胡麗珊