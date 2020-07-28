血庫只餘3至4日存量　紅會籲市民盡快捐血

▲ 紅十字會呼籲市民捐血。 （資料圖片）

紅十字會輸血服務中心今日（28日）表示，目前中心血庫存量，已下降至極低水平，只有約3至4日存量。紅會緊急呼籲市民盡快前來捐血，以確保病人有足夠血液作適切的輸血治療。



中心稱，受疫情影響，血液收集量銳減，現時中心平均每天只收到約200多包血液，不足以應付全港醫院每日所需。

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各大醫院的急症室、緊急手術及器官移植手術等皆需用上大量血液以救治病人。此外，患有地中海貧血和血癌的病人每天亦需要足夠血液以作輸血治療。中心緊急呼籲大眾立即前來捐血。



中心採取嚴謹措施，確保血液安全及預防感染。所有提供捐血服務點皆徹底消毒清潔，市民進入捐血站及捐血期間須全程佩戴口罩，並先量度體溫及消毒雙手。捐血者請致電各捐血站或透過手機應用程式「HK Blood」預約捐血，避免人群聚集。

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責任編輯：吳卓峰