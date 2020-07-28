車房爆炸3死技工被控誤殺　控方指被告明知不合資格仍維修的士石油氣泵

▲ 被告黎駿豪早前否認3項誤殺罪。（資料圖片）

2015年慈雲山車房爆炸誤殺案踏入結案階段，控方今（28日）於結案陳詞中指，涉案被告是案發當日車房唯一技工，車房東主亦即其中1名死者雖在場但不可能由他親自維修涉案的士，而被告並非維修的士石油氣泵的合資格人士，因此被告是「明知不能而為之」。

涉案被告黎駿豪（37歲）被控於2015年4月26日在香港，因嚴重疏忽而非法殺死3名死者，即車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及毗鄰玻璃店女東主伍靄霞，被告早前否認3項誤殺罪受審。

控方今於結案陳詞中指，根據機電署的要求，只有第6類勝任人士才可拆除汽車內的石油氣缸，而要移動缸內配件，更需第1類勝任人士才有資格。而被告僅接受過第6類勝任人士的培訓，最終未能畢業，因此被告根本不配備拆除或維修石油氣缸的資格。

控方又指，案發當日被告是車房內唯一技工，東主雖然在場，但證人均供稱從未見過東主親自動手維修，因此唯一合理推論是被告就是當日負責維修涉案的士的人，即負責拆除石油氣缸及喉管，以及排放出石油氣等，目的是更換石油氣泵。

控方又引述法證專家所指，胡、陳兩名死者身上的衣物均驗出有石油氣，而辯方指出這反映兩人於爆炸前或於車房內維修涉案的士，但控方指出，被告身上的衣物並沒有被檢取化驗，因此無法比較被告與兩名死者身上衣物的石油氣濃度。專家亦指出，胡、陳兩人於爆炸前站在車房外，衣物亦可能沾染滲出的石油氣。

控方提醒陪審團運用常識，「會唔會個老闆走入去開個掣？」控方指證人均指出平時車房內只有被告和另一名當日休假的技工負責維修車輛，從閉路電視片段亦可見，涉案的士剛到達車房時，亦是被告上前處理。

而案發時車房的捲閘被拉下大半，反映被告亦刻意掩飾石油氣的氣味，並開動風扇欲吹散身邊的石油氣，直言被告是「明知不能而為之」。控方續指，被告違反了對死者負有的謹慎責任，沒有採取足夠措施阻止石油氣漏出之餘，更為了維修石油氣泵而故意讓石油氣排放，因此促陪審團裁定被告誤殺罪成。

案件明續審，辯方將會進行結案陳詞。

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記者：楊詠渝