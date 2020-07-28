【任期結束】黃遠輝離任房委會　任內公屋輪候時間上升向公眾致歉

▲ 黃遠輝卸任資助房屋小組主席，任職至今已八年。（陳靜儀攝）

房委會資助房屋小組主席黃遠輝，任期將於下月中屆滿，今日（28日）主持最後一次小組會議。臨別秋波，他想對外講三句話，「對唔住」、「多謝」、「再見」。

「對唔住」

黃遠輝稱，2012年接任資助房屋小組主席，當時公屋輪候時間平均2.7年；但現時最新卻是5.4年，在未改善現況之前，卻因政府制度限制而要離任，實非他所願。他稱過去一段時間，也無力扭轉公屋輪候時間一直惡化的情況。

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他慨嘆已經盡了很多力，例如早年出任土地供應專責小組主席，他最渴望增加公營房屋土地供應，盼增建公屋，改善現居於劏房、板間房居民的生活環境。

「多謝」

他感謝傳媒和外界對他在房委會、房委會資助房屋小組，以至早前「土地供應專責小組」等公職，對他一直支持，他視為工作動力，可幫助更多社會上有需要家庭。

「再見」

「再見這個字，我很欣賞」，黃遠輝相信未來於其他場合，不論是房屋土地或其他領域上，後會有期。

他希望下次見到外界時，疫情已經過去，毋須再口罩相隔，重新見到大家「親切的笑容」，一如以往繼續給他鼓勵，「係後會有期嘅再見」。

▲ 黃遠輝每次於資助房屋小組會議後，例必見記者詳解政策，今日隻身花了40多分鐘解說，一如以往有問必答。（陳靜儀攝）

黃遠輝2005年起任房委會委員

黃遠輝自2005年起獲委任房委會委員，2012年接替張炳良出任資助房屋小組主席。

政府委任公職，向來具不成文的「六六規定」，即出任公職不可超過6年，同時也不能出任多於6項公職。但黃遠輝向來有「公職王」之稱，於房委會的第二次任期，就由2012年至2020年，做足8年，打破政府傳統。

黃遠輝背景是資深銀行家，斷續出任房委會委員多年，第一次任期於2005年獲委任房委會委員，至2011年離任。

之後卸任僅一年，2012年就被政府重新委任為委員，同年張炳良出任運輸及房屋局局長之際，再被政府委任為資助房屋小組主席，任內曾處理2014年居屋復售、推出「綠置居」、「白居二」計劃、修訂公屋富戶政策等，備受政府重用。

黃遠輝於本港房屋規劃界，極具貢獻，曾任土地供應專責小組主席、市區重建局非執行董事、香港房屋協會成員，以及博物館諮詢委員會主席、環境諮詢委員會主席等公職。

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記者：吳卓峰