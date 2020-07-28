【名錶身價】無懼疫情名錶拍賣總成交逾億元 一文看盡收藏家熱捧錶款
大家即使面對疫症，購物慾似乎依然不減，看看Phillips近月所舉辦的幾場腕錶拍賣，就知道。繼6月尾在日內瓦刷新紀錄的「白手套」拍賣之後，7月10日所舉辦的「名錶薈萃-香港X」拍賣，便錄得1.09億港元的總成交額，而且不少拍品都超出估價成交。
是次的「名錶薈萃-香港X」拍賣由富藝斯與Bacs & Russo共同呈獻，已於7月10日圓滿結束，共有逾260件來自世界著名品牌的精美古董及現代時計。當中由一系列的百達翡麗珍罕時計領軍，涵蓋各種複雜功能、樣式和不同時期。
品牌除了百達翡麗，當然少不了拍賣會常客的勞力士，但叫人高興的是，在前十大的成交拍品之中，並不讓此兩大品牌專美，德國製錶品牌朗格以及獨立製錶品牌Richard Mille也佔了一席位，可見Phillips也相當清楚收藏家的喜好。
成交最高價第一位的是百達翡麗型號2499/100，是一枚18K黃金萬年曆計時腕錶，備月相顯示。此拍品於1982年出產，7時位置的錶耳後方，仍保有清晰深刻的印記。而錶殼內圈和錶底蓋上均刻有錶殼編號的後3位數，使其更加罕有。估價為$3,500,000-5,000,000，最後以$4,710,000成交。
Richard Mille的上榜拍品型號「RM11-03 J. Todt」，被視為鐘錶市場上最熱門的限量腕錶之一，以藍色TPT石英碳纖維材質與碳打造錶殼，鏤空錶盤，備飛返計時、日期顯示功能，限量發行150枚，是2018年品牌為紀念享譽盛名的前賽車手兼Scuderia Ferarri行政總裁Jean Todt的職業生涯50周年而推出。估價為$1,500,000-2,800,000，成交價$2,750,000。
勞力士今回最高拍賣價的拍品就是佔第7位的Cosmograph Daytona型號6240精鋼計時鏈帶腕錶，備「Paul Newman」錶盤，約1966年製，估價$1,170,000-2,340,000並以$2,000,000成交。
記者：梁靜詩