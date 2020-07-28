【名錶身價】無懼疫情名錶拍賣總成交逾億元　一文看盡收藏家熱捧錶款

▲ 極罕的百達翡麗 18K 玫瑰金酒桶形自動腕錶，型號 5013R，具三問萬年曆、逆跳日期、閏年、月相顯示功能，2000 年製。（估價 $1,800,000-3,000,000、成交價 $2,500,000）（富藝斯提供）

大家即使面對疫症，購物慾似乎依然不減，看看Phillips近月所舉辦的幾場腕錶拍賣，就知道。繼6月尾在日內瓦刷新紀錄的「白手套」拍賣之後，7月10日所舉辦的「名錶薈萃-香港X」拍賣，便錄得1.09億港元的總成交額，而且不少拍品都超出估價成交。

▲ 拍品中最高身價的是此枚百達翡麗型號 2499/100 的 18K 黃金萬年曆計時腕錶，1982 年製。（估價 $3,500,000-5,000,000、成交價 $4,710,000）（富藝斯提供）

▲ 排第 4 位是百達翡麗為慶祝成立 175 周年而推出的限量鉑金腕錶，備時、分、秒 3 重瞬跳專利裝置、整點自鳴報時、雕刻花紋錶殼側緣和錶盤。（估價 $2,000,000-3,000,000、成交價 $2,875,000）（富藝斯提供）

是次的「名錶薈萃-香港X」拍賣由富藝斯與Bacs & Russo共同呈獻，已於7月10日圓滿結束，共有逾260件來自世界著名品牌的精美古董及現代時計。當中由一系列的百達翡麗珍罕時計領軍，涵蓋各種複雜功能、樣式和不同時期。

▲ 排名第 10 有非常搶眼的勞力士 Cosmograph Daytona Rainbow，18K 黃金錶殼鑲以鑽石和多彩寶石，約 2012 年製。（估價 $1,400,000-1,800,000、成交價 $1,750,000）（富藝斯提供）

品牌除了百達翡麗，當然少不了拍賣會常客的勞力士，但叫人高興的是，在前十大的成交拍品之中，並不讓此兩大品牌專美，德國製錶品牌朗格以及獨立製錶品牌Richard Mille也佔了一席位，可見Phillips也相當清楚收藏家的喜好。

▲ 德國品牌朗格深受不少收藏家熱捧，Tourbograph Pour le Merite 型號 712.050，限量版蜜糖金芝麻鏈陀飛輪腕錶，備追針計時功能及動力儲存顯示。（估價 $1,400,000-2,000,000、成交價 $1,875,000）（富藝斯提供）

成交最高價第一位的是百達翡麗型號2499/100，是一枚18K黃金萬年曆計時腕錶，備月相顯示。此拍品於1982年出產，7時位置的錶耳後方，仍保有清晰深刻的印記。而錶殼內圈和錶底蓋上均刻有錶殼編號的後3位數，使其更加罕有。估價為$3,500,000-5,000,000，最後以$4,710,000成交。

▲ Richard Mille 型號「RM11-03 J. Todt」，限量版藍色 TPT 石英碳纖維自動鏤空腕錶，備飛返計時、日期顯示，約 2018 年製。（估價 $1,500,000-2,800,000、成交價 $2,750,000）（富藝斯提供）

Richard Mille的上榜拍品型號「RM11-03 J. Todt」，被視為鐘錶市場上最熱門的限量腕錶之一，以藍色TPT石英碳纖維材質與碳打造錶殼，鏤空錶盤，備飛返計時、日期顯示功能，限量發行150枚，是2018年品牌為紀念享譽盛名的前賽車手兼Scuderia Ferarri行政總裁Jean Todt的職業生涯50周年而推出。估價為$1,500,000-2,800,000，成交價$2,750,000。

▲ 勞力士 Cosmograph Daytona 型號 6241，精鋼計時鏈帶腕錶，備「Paul Newman」錶盤及罕有的「Tropical」棕色子盤，約1968年製。（估價 $980,000-1,500,000、成交價 $1,750,000）（富藝斯提供）

勞力士今回最高拍賣價的拍品就是佔第7位的Cosmograph Daytona型號6240精鋼計時鏈帶腕錶，備「Paul Newman」錶盤，約1966年製，估價$1,170,000-2,340,000並以$2,000,000成交。

記者：梁靜詩