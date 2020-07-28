【新冠肺炎】有意見指立法會選舉應押後舉行　張竹君：較關心未來7至14日趨勢

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案，連續7天確診「破百」；其中98宗屬本地感染；8宗是輸入個案；另有85宗初步確診個案。本地個案方面，約48宗與之前個案相關，50宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增106宗確診個案 連續7天確診「破百」

問及因為疫情嚴峻需要押後立法會選舉，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，不知道如何說，在公共衞生角度比較關心未來7、14日的情況和趨勢。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

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有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙