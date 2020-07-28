【女人自強】創網店深信媽媽可擁有事業　40+店主靠2種運動塑少女身材

▲ May於3年前創立網店由一腳踢做到上軌道，她不但擁有家庭和事業，更靠做運動保持少女身材。

「媽媽也可以擁有事業！」40多歲的兩孩媽媽May Ngan本身是註冊社工，一心想幫助弱勢社群，不過投身行業後發覺理想與現實有出入，決定轉投喜歡的工作，3年前創立網店由一腳踢做到上軌道。May不但擁有家庭和事業，更靠做運動保持令人羨慕的少女身材。

跟老爺學做生意創網店3年

離開社工界後，May擔任培訓師，為各大小機構建立團隊合作、訓練客戶服務等，不知不覺10年。她其後重回母校中大任職約6年，在就業中心協助學生找出路。經歷一場大病後，May休養了一段時間，令她感悟到︰

人生到底為了甚麼？沒有東西比健康及家庭更重要。

▲ 公司已上軌道，May現在聘請了4位全職員工，另有數名兼職員工。（湯炳強攝）

夫家經營燕窩生意，她在那段休養的日子就跟老爺學做生意，之後小試牛刀開始自己的燕窩生意，研發即食燕窩。3年前她開始網購生意，創辦生活百貨網店「May I keep young」。當時香港的網店還未成熟，May參考外國的購物網學習如何經營。最初她借用老爺的貨倉來整理貨品，事事親力親為，她憶述︰

創業之初迷惘多於困難，抱著好奇心不斷學習，網上、YouTube有不少教學。

難忘疫情下為港人搶購口罩

May還親自做網店的「生招牌」，大部分產品都經她試用，覺得好用才會推介，她亦堅持找一些不起眼的好物。她習慣把公司產品拿回家試用，例如兩年前已上架的次氯酸水，在疫情下才受人注意，知道它是漂白水的代替品。

▲ May自己拍片推介試用過的好物，做網店的「生招牌」。（湯炳強攝）

疫情初期口罩短缺，May希望為香港人在全球搜購口罩，可惜最終無功而還，令樂於助人的她感到相當氣餒。

我好想幫到香港人，甚至先付全數等兩個月才有貨，我照樣落單，供應商拋下一句『貨俾人搶咗』就算。

反省過後誓不做虎媽

May於26歲結婚、29歲做媽媽，與丈夫育有16歲女兒和14歲兒子。她在網上除了分享健康養生資訊及keep fit之道外，還有「不做虎媽」的育兒心得。回想初為人母時，May坦承有過虎媽的想法，經常緊張大師上身，卻換來夫妻都不快樂。在大女6個月大時，她開始反省並慢慢調節。

我和丈夫本著夫妻關係才是親子關係的中心，自此以老公為先。

▲ May與一對子女的親子活動多往外跑，一齊行山、踩單車等。（相片由受訪者提供）

有家長過分保護孩子，小小挫折也擔心孩子承受不了。May著重子女在求學階段的自理能力，反而認為「年輕有失敗的本錢」，不怕讓孩子經歷失敗。她是一位好學媽媽，為教好一對子女刨了不少書。

不陪默書溫習培養自理能力

一對子女小學讀地區名校油蔴地天主教小學（海泓道），大女於新學年在基督教香港信義會信義中學升讀中三，細仔亦獲派同校升中一。從子女小一開始，May已沒為他們檢查手冊、沒對功課、沒執書包、沒陪默書溫習，由他們自動自覺慢慢完成。如果他們做錯了，下一次便會改過來。

我經常跟子女說，你們細個默書考試，即使我迫你考到100分，那100分是媽媽的。

▲ 媽媽最了解自己的孩子，May欣賞子女性格樂觀，事事看得開。（相片由受訪者提供）

子女沒補習下成績中等，她不強求孩子讀書成績有多突出，因她深明成績叻也不如EQ高、具解難能力及良好的人際關係。她強調女人為人母後也不要失去自己，亦可以擁有自己的事業，不必視子女默書測考為最大件事。

靠跑步做Tabata保持纖瘦

May懷上大女時胖了60磅，生女後尚有20磅未減，身高167cm的她高峰期達130多磅。她試過不少減肥法，瘦過又反彈復胖，原本零運動的May為了健康著想，開始搜尋如何精明地做運動兼減肥。

網上有好多錯誤的資訊，自己實驗過才發現，運動不一定要做得多，最緊要做得對。

▲ 40多歲的May身材纖瘦，看不出已是兩孩之母。（湯炳強攝）

3年前May被日本名古屋馬拉松的完賽獎品Tiffany頸鏈吸引，連1公里都未跑過的她竟然報名全馬賽事。為了不要暈倒在跑道上，這位好學媽媽再次刨書學跑馬拉松，一下子就瘦下來，自此她開始愛上跑步。

一日幾分鐘運動就能keep fit

另外，她恆常做Tabata高強度間歇訓練，每次4分鐘肌肉訓練。她認為只要找到適合自己的運動方法，一日幾分鐘運動已能keep fit。

▲ May靠做運動減肥外，也配合飲食吃得健康。（相片由受訪者提供）

除了做運動外，May亦改變飲食習慣，以保持纖瘦身材維持110磅左右。她的飲食之道是選吃升糖指數低的食物，少食澱粉質及精製澱粉質，盡量揀高蛋白質、高纖維及低脂肪食物。

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記者︰駱秀玲