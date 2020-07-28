【新冠肺炎】逾百人正輪候入院　醫管局：很努力地找病床

▲ 醫管局總行政經理何婉霞指，逾百人正輪候入院，設施供應上存在壓力。（曾耀輝攝）

本港確診人數連日「破百」，負壓設施供應緊張，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，有深切治療部中有負壓隔離設施的病房使用量已超過60%。另外，直到今日中午，仍有超過100名病人等候入院。

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何婉霞坦言，在設施供應上存在壓力，所以現時正將部分適合病人轉到2線隔離病房，以騰空1線隔離病房；現時已有230名病人轉到2線隔離病房，118名轉到鯉魚門社區隔離設施。

被問及深切治療部能否「加床」？何婉霞表示，在深切治療部工作的醫護要有特定的專業資格，由於人力有限，難以大幅加床，但會留有一定緩衝空間。

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至於平均等候入院的時間，她表示沒有統計平均等候時間，很努力地找病床，以及使用鯉魚門的隔離措施，調動病床外也要找救護車，她強調「希望大家明白，已經很努力地盡快做!」

至於是不是有患者因等候入院期間，令家人受感染，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，難以每一宗等候入院的個案了解，不過根據臨床情，患者發病時家人很多時候都已經受感染，故此最好在潛伏期內一旦確診，應該要盡快安排入院。

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記者：陳梓蔚