【新冠肺炎】食肆全日禁堂食 法庭或延長午膳時間

▲ 法機構今（28日）宣佈，法庭在合適情況下或會給予相應指示，例如只在上午或下午進行聆訊，或給予較長的午膳時間。（經濟日報資料圖片）

政府日前宣佈為遏止新冠肺炎疫情，將於本周三（29日）凌晨開始實施全日禁止食肆堂食。司法機構今（28日）宣佈，法庭在合適情況下或會給予相應指示，例如只在上午或下午進行聆訊，或給予較長的午膳時間。基於公共衞生考慮，司法機構繼續不容許法庭使用者攜帶食物在法院大樓內進食。

司法機構今午宣佈，除非接獲法庭其他指示，否則所有聆訊將如期進行，除了原訂於8月3日至14日期間、涉及陪審團的審訊及死因研訊將會重新排期。

而因應政府日前的禁止食肆堂食安排，法庭在合適情況下或會給予指示，例如只在上午或下午進行聆訊，或給予較長的午膳時間。基於公共衞生考慮，司法機構繼續不容許法庭使用者攜帶食物在法院大樓內進食。

司法機構又指，為增加社交距離，法庭內的公眾席及法庭大堂座位數目將進一步減少，司法機會或會安排於同一法院大樓內的其他地方即時轉播聆訊。而由7月30日起，各級法院的登記處和會計部的開放時間將會縮短，經調整後的開放時間為星期一至五上午8時45分至下午12時30分，以及下午2時至5時。

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記者：楊詠渝