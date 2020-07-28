【新冠肺炎】醫管局化驗室引入抗體測試　望準確掌握病人康復進度

▲ 醫管局化驗室已引入抗體測試，希望更準確掌握病人康復進度。（曾耀輝攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案，連續7天確診「破百」；其中98宗屬本地感染；8宗是輸入個案；另有85宗初步確診個案。本地個案方面，約48宗與之前個案相關，50宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增106宗確診個案 連續7天確診「破百」

醫管局總行政經理何婉霞指，最近醫管局在化驗室引入抗體測試，希望更加準確知道病人康復進度、及有沒有傳染性。她表示，病人一旦康服，便可騰空病床接收新症，呼籲病情較穩定的確診病人要留在家中或檢疫設施，有病床會盡快通知。

何婉霞說，有負壓設施的深切治療部使用率約6成，仍有空間，會將有需要病人收入深切治療部，但數量不會太多。她解釋，深切治療部需要接受過專業訓練的專科醫生及護士，人手配套相對有要求。

【新冠肺炎】醫管局稱逾百人正輪候入院 設施供應存在壓力

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記者：陳梓蔚