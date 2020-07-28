【在家工作】Google延長WFH安排至明年7月　向員工發放1000美元津貼購置設備

▲ Google宣布延長員工在家工作安排至明年7月，亦向每位員工發1000美金津貼。

新冠肺炎疫情在全球肆虐，Google早前宣布大部份員工可以在家工作直至今年年尾。Google 執行長 Sundar Pichai 日前發出最新指引，指員工可留在家工作直至2021年6月30日。

據外媒報導，Google行政總裁Sundar Pichai於上周會議中做出決定，7月27日向員工發出正式電郵，由原訂明年1月重返辦公室工作，延長至明年6月30日。 Pichai指考慮到員工的子女無法上學在家照顧孩子，

為員工提供彈性，員工在未來12個月可平衡工作及照顧員工自己與最愛。

向員工發放津貼

另外，大部分美國Google公司的員工從3月起已留在家工作，公司將會向員工發放1000美元津貼， 以購置設備，擴展家中工作空間。

望其他公司仿效

據外媒指，Google是次安排影響全球20萬員工，亦有帶頭作用，引導其他科技公司如亞馬遜、蘋果與、FB 等亦可能仿傚，目前這些公司均要求員工明年 1 月重返辦公室工作。

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責任編輯：梁節儀