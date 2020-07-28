【新冠肺炎】港大分析病毒基因「彬記群組」播毒　張竹君：大部分由彬記伸展出來

▲ 張竹君指出不少個案由彬記群組伸展出來。 (資料圖片)

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案，連續7天確診「破百」；其中98宗屬本地感染；8宗是輸入個案；另有85宗初步確診個案。本地個案方面，約48宗與之前個案相關，50宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

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第三波疫情未止，有報導指理工大學透過基因排序，發現本港目前疫情爆發很可能與輸入個案有關。多名專家早前已質疑其中一個源頭來自獲豁免檢疫人士。食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）在電台節目中承認，第三波疫情感染源頭來自豁免檢疫人士的說法有實證支持，會嚴肅跟進。

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病毒基因追蹤可查找感染者之間的關連，提到現在是否有調查顯示部分個案是由輸入性個案傳染？張竹君在疫情記者會指就病毒基因調查，當局有請香港大學協助作病毒基因分析，調查揀取有代表性的群組，未非全部個案都可以做到調查。

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她續指當中彬記群組給及的士司機群組的病毒基因排序亦差不多，可能當中有關連，亦有一些散細的群組，大部分由彬記群組伸展出來。她表示某些個案與早前輸入個案有關連，但很難說某個輸入性個案一定是傳染予指定個案。

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記者：郭家穎