【新冠肺炎】船員來港後被指經中介到私人診所接受檢測　當局會跟進有否違規

▲ （曾耀輝攝）

有本地專家稱海員獲豁免檢疫，或成播毒源頭。政府在（26日公布，由7月29日（星期三）起，暫停所有客船及所有沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排，直至本地疫情受控為止，又在晚上（27日）發稿，承認個別船員於登岸換班時，因航班及船期未能銜接，需留港過夜。

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海員或成為第三波疫情的源頭之一，在疫情記者會上，被問到有私人醫院或診所會為船員進行檢測，其間船員會親身到醫院看醫生，質疑違返豁免條例。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，船員的中介公司會陪同他們到香港做檢測，接受檢測後會帶回酒店，理論上不會接觸其他人，但會了解有沒有違規情況，如果違規不排除會有法律行動。

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另外，食物及衞生局局長陳肇始今日（28日）在電台節目中承認，第三波疫情感染源頭來自豁免檢疫人士的說法有實證支持，會嚴肅跟進，詳情即看:【豁免檢疫】陳肇始指專家證明第三波疫情源自豁免檢疫人士 會嚴肅跟進

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記者：陳子謙