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【食不安心】外賣茶餐廳食沙嗲牛肉驚現曱甴　網民：生意難做只能送小強

食用安全 18:12 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

一名網民外賣茶餐廳食沙嗲牛肉驚現曱甴。

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，政府下令從7月29日起，全港食肆禁止堂食，不少市民會選擇叫外賣。一名網民今日分享，向將軍澳一間茶餐廳買外賣進食時，在沙嗲牛肉麵內發現一隻曱甴仔，有其他網民就留言笑稱，疫情下生意難做，只能在食物中送「小強」當贈品。

據Facebook群組「中伏飲食報料區」，一名網民今日發帖，向將軍澳富康花園商場附近一間茶餐廳購買外賣。礙於附近沒有太多食肆，她選擇了這間餐廳，叫了一個外賣沙嗲牛肉麵及火腿奄列，用餐時發現牛肉上附送一隻曱甴仔：

我就知方圓百里得一間茶記，一定無好野，係我唔應該心存僥倖

有網民留言，戲稱吃東西送「小強」是指定贈品，也有人笑言「生意難做，只能送小強，大強就冇力負擔了」。有網民就提醒，其實雪菜、炸菜、沙嗲牛肉都很容易會有曱甴，原因是煮好、炒好之後就放在室內保溫，有時曱甴爬入食物內，店員亦未必發覺。

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責任編輯：王俊賢

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