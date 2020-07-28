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港燈客戶中心服務明起暫停服務　暫停派員往確診大廈抄表

社會 18:18 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港燈客戶中心服務明日起暫停服務。（資料圖片）

因應新型冠狀病毒疫情最新發展及減低病毒傳播風險，港燈客戶中心服務於明日（29日）起暫停服務，直至另行通告。

港燈指，客戶可致電其客戶服務熱線或登入港燈網頁，利用電子服務處理有關電力賬戶事宜。抄讀電表及賬單派遞服務方面，港燈將盡力維持抄讀電表及賬單派遞的正常服務，惟因應疫情發展，有關服務可能會受到影響；在抄讀電表服務方面，部分裝有並已啟動智能電表的地點已毋須派員抄表。因應疫情近日發展，已暫停派員前往近期有確診或疑似個案的大廈、以及風險較高場所進行抄表工作。部分客戶因此會收到估算賬單，待抄讀電表服務恢復正常時，會按客戶的實際用電量作出相應調整

港燈呼籲客戶利用電子賬單，電子繳費及其它電子渠道去處理電力賬戶事宜，會密切留意疫情的最新發展，適時檢討相關工作，希望客戶體諒在此期間所作出的特別安排。

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責任編輯：蘇文軒

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