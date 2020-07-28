【煙民末日】街上除口罩吸煙將違法　煙民創意自製「吸煙神器」戴住口罩吸煙

▲ 有煙民為求合法吸煙，創意自製「吸煙神器」，引起網民熱議。

本港第3波新冠肺炎疫情爆發，政府宣布周三（29日）起強制市民於室內外的公眾地方戴口罩，煙民在室外抽煙亦不能豁免，措施被指是「煙民末日」。不過，有煙民為求合法吸煙而無所不用其極，更創意自製「吸煙神器」，引起網民熱議。

樓主：材料五金舖執齊

有煙民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」分享他所自製的「吸煙神器」。從照片可見，「吸煙神器」主要是由一些白色軟喉管所組成，口罩的一端連接着香煙，另一端則可伸入口罩內讓他吸煙，讓他可一邊戴口罩，一邊吸煙。

此外喉管的中間位置更有一個氣閥位，方便煙民抽煙時「夾實」，暫未知該氣閥是否亦可用作排放「二手煙」之用，該煙民更在帖文指：「材料好簡單，五金舖執齊。」

官員籲煙民戒煙

「吸煙神器」的照片在網上曝光後，讓不少網民紛呼大開眼界，要求「團購」，並表示「商機無限」，不過亦有不少網民呼籲樓主嘗試戒煙，「唔食咪得囉」、「戒煙仲實際」。

隨着疫情加劇，政府昨日（27日）宣布進一步收緊多項防疫措施，包括食肆全日禁堂食、強制市民於室內及室外的公眾地方戴口罩、限聚令收緊至2人等，當中煙民在室外抽煙亦不能豁免，食物及衞生局常任秘書長（衛生）陳松青昨日更在記者會上呼籲市民「盡可能趁呢個時候戒煙」。

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責任編輯:王俊賢