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【疫情減壓】網上實時欣賞《敢樂藝術》展覽 15位藝術家作品為逆境打氣

休閒 18:30 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

「城市之光」的靈感來自1970 年代的香港霓虹招牌。(大會提供）

疫情下市面不少活動均取消及暫緩，有見及此由即日起至9月6日舉行的「富衛保險：敢樂藝術 · 敢闖人生藝術展」，邀請15位本地藝術家及設計師發揮無限創意，於香港歷史地標「富衛1881公館」及「1881」廣場展出一系列以富衛的品牌承諾「敢至係人生」為創作靈感的藝術作品，同時可作網上虛擬欣賞。

活動由富衛保險（「富衛」）與香港多媒體設計協會合辦，盼於這充滿挑戰的時刻向大眾傳遞正面訊息，展覽特別結合藝術與科技，已於7月25日起提供虛擬及擴增實境技術及網上虛擬展覽，讓大眾於新常態下可衝破障礙、隨時隨地欣賞裝置藝術。

《日日光日》（大會提供）

「敢樂藝術 · 敢闖人生藝術展」分為三大展區，作品均以大自然元素為創作靈感，運用獨具創意的作品引領參觀者重構香港故事。作品除了運用「木」和「金」等傳統材料之外，部份作品更融入「火」和「水」的意境，帶來不一樣的視覺體驗。

為了讓市民足不出戶也可安坐家中欣賞今次展覽，「敢樂藝術· 敢闖人生藝術展」由7月25日起於富衛1881公館網站（www.fwdhouse1881.com）開設網上虛擬版，實行網上實體網下同步發放正能量，讓大眾隨時隨地以藝術啟迪人生。

此外，8月起親臨富衛1881公館參觀展覽的人士，更可於星期六和日下午2時至6時前往環保袋印刷亭，以藝術家創意十足的設計元素，即時免費製作專屬自己的環保袋，留為紀念。

撰文：司徒家傑

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