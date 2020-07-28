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【港區國安法】港府已通知加、澳、英領事館　暫停履行刑事司法互助協定

政治 18:26 2020/07/28

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外交部今日（28日）表示，港府將暫停與英國，加拿大和澳洲就包括引渡在內的司法互助協議。港府發言人表示，已根據中央人民政府的指示，分別向加拿大領事館、澳洲領事館及英國領事館發出通知，暫停履行刑事司法協助協定。

港府發言人續指，加拿大、澳洲及英國都有維護國家安全和主權法例，以及相關執行機制，但以港區國安法作借口，單方面暫停移交逃犯協定，是雙重標準的政治操作，亦是粗暴干涉中國内政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，港府對此強烈反對。

發言人又認為，加拿大、澳洲及英國是將司法合作政治化，此錯誤行徑嚴重損害香港與加拿大、澳洲及英國之間開展司法合作的基礎，強調港府在中央政府授權和協助下，以互助互惠原則，依法與加拿大、澳洲及英國，在移交逃犯協定和刑事司法協助協定的框架下，進行緊密和有效的執法合作，雖然有關刑事司法協助協定暫停運作，但港府具備完備的司法互助和移交逃犯合作機制，會一如既往，秉持互助互惠原則，與國際社會其他成員依法進行執法合作。

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責任編輯：陳宛彤

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