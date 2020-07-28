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聞選舉押後 朱凱廸急報名等做「選舉苦主」

政治 18:40 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

朱凱廸交提名表，放下5萬元按金。(朱凱廸Facebook圖片)

本港疫情持續嚴峻，今日一度有傳政府宣布押後9月6日的立法會選舉。立法會議員朱凱廸在社交網站稱，收到風會押後選舉，「即刻衝出去交提名表，放下5萬元按金，等做『選舉苦主』。」

而已經報名參選九龍東的黃之鋒則比較關心如果選舉押後，到底會以「臨立會」模式進行，還是直接由特首任命？雖然黃之鋒提名尚未被確認，但他又關注入閘的候選人，選舉經費如何計算。

參選港島區的公民黨鄭達鴻則直言，如果政府堅決和建制派搬龍門，「公民黨一定會仔細研究法律理據，不排除提出司法覆核。」

撰文 : 傅流螢

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