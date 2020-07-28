聞選舉押後 朱凱廸急報名等做「選舉苦主」 政治 18:40 2020/07/28 分享： 熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查 ▲ 朱凱廸交提名表，放下5萬元按金。(朱凱廸Facebook圖片) 本港疫情持續嚴峻，今日一度有傳政府宣布押後9月6日的立法會選舉。立法會議員朱凱廸在社交網站稱，收到風會押後選舉，「即刻衝出去交提名表，放下5萬元按金，等做『選舉苦主』。」 而已經報名參選九龍東的黃之鋒則比較關心如果選舉押後，到底會以「臨立會」模式進行，還是直接由特首任命？雖然黃之鋒提名尚未被確認，但他又關注入閘的候選人，選舉經費如何計算。 參選港島區的公民黨鄭達鴻則直言，如果政府堅決和建制派搬龍門，「公民黨一定會仔細研究法律理據，不排除提出司法覆核。」 撰文 : 傅流螢 相關文章 【新冠肺炎】有意見指立法會選舉應押後舉行 張竹君：較關心未來7至14日趨勢 今日 17:22 【新冠肺炎】有意見指立法會選舉應押後舉行 張竹君：較關心未來7至14日趨勢 李慧琼指押後立法會選舉合適 今日 14:10 李慧琼指押後立法會選舉合適 【立法會選舉】陳智思︰延遲選舉言之尚早 今日 15:33 【立法會選舉】陳智思︰延遲選舉言之尚早 黃之鋒 政治 立法會選舉 朱凱廸