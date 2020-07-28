【疫境成長】一家四口入住駿洋邨隔離第9天　港爸不放負珍惜家人共處時光

▲ 鄧氏一家四口作為緊密接觸者，被安排入住火炭駿洋邨檢疫中心隔離營。

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，日前有鄧氏一家四口作為緊密接觸者，被安排入住火炭駿洋邨檢疫中心隔離營。育有2孩的鄧爸爸接受訪問，表示父母保持正面心態很重要，要身教孩子面對逆境。至現時已入住了第9天，一家人已適應沒冷氣的隔離生活，一家人如常生活，更珍惜家人在一起的時光。

一家6人先後入住駿洋邨

鄧爸爸與太太育有4歲半兒子及2歲半女兒，跟太太的爸媽及嫲嫲同住，7人住在慈雲山，屬疫情較嚴峻地區。日前太太的嫲嫲確診患上新冠肺炎，未知感染來源，現時住院中。

▲ 駿洋邨沒有冷氣，有提供一部風扇，另一部風扇及空氣清新機是自攜。（受訪者提供）

作為緊密接觸者，他們6人被安排到駿洋邨隔離，鄧爸爸表示當時收到衞生署通知隨時入「隔離邨」，他跟太太立即收拾日常用品，由於太太爸爸較他們一家人早一日到駿洋邨，率先告知環境設施情況，鄧爸爸擔心孩子健康，問了衞生署可帶同空氣清新機。

以小朋友需要為先，好似帶小朋友外出，父母都會優先帶備孩子用品，包括玩具，而外父告知我環境情況，見屋內只有摺椅，我們就帶同充氣梳化。

沒有冷氣需時適應

鄧爸爸表示有提供基本物資用品，只是沒有冷氣令大小朋友難以習慣，入住第1天大家都睡不好。之後大家穿得清涼些，一天沖多次涼就可以。他直言自問第1天都憂心，得到太太鼓勵，開始正向面對疫境：

開心同唔開心都要咁過14日，不如一家人開心正面過。父母心態很影響小朋友，大仔現時就讀K2，直接跟他解釋因為老人家病了，我們同住就要隔離，他明白。女兒年紀小未懂，當跟哥哥一家人玩。

▲ 市民入住駿洋邨隔離，一天會提供3餐，另有需要物資可向中心要求提供。（受訪者提供）

網民大讚正向教孩子抗逆

其後，鄧爸爸大約入住第5日開始在網上分享經驗，本著「吹水」打發時間，及跟將隔離市民分享資訊，想不到他的正能量大獲好評，大讚身教小朋友面對逆境。

另外私下好多人傳訊息予我，例如有媽媽擔心BB只有幾個月大不足一歲要入隔離邨會怎樣，我會盡量分享我所知，例如見到有提供BB床，可以WhatsApp中心要求指定嬰兒用品，但需要2至3日，像我女兒的學習褲不夠，我預先WhatsApp，3天後收到，中心職員很幫忙。

▲ 爸媽準備了玩具及畫畫予小朋友隔離時解悶。（受訪者提供）

珍惜跟家人共處時光

現時入住第9天，鄧爸爸表示小朋友很快適應下來，今星期飲食供餐像轉變了，味道較好。而一家人吃早餐，忙著洗衫，小朋友會幫忙收衣服。時間很快到中午吃飯，仔女玩玩具睡午覺很快到晚飯。細女本來怕身穿防護衣的醫護人員，但現時不怕，開心見到哥哥姐姐照顧她為她檢測。

我跟太太都要工作，平日忙碌，現時一家人隔離生活，多了時間陪伴仔女，而公公婆婆在駿洋邨下數層，我們會視像通話。現時有更多時間跟家人共處。

鄧氏一家沒有徵狀，預計8月2日回家，屆時會做足清潔消毒，一家人齊齊抗疫。

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記者︰顏紫燕