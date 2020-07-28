林鄭最新民望28.9分　香港民研：全面撤出立會票站調查工作

▲ 香港民意研究所主席鍾庭耀。（資料圖片）

香港民意研究所7月中最新民調顯示， 港府民望的最新滿意淨值，較一個月前上升8個百分點至負46個百分點，創2019年5月以來新高。而特首林鄭月娥的評分為28.9分，較半個月前微跌0.1分。

香港民意研究所7月20至24日，以真實訪問員進行隨機抽樣電話訪問的方式，向1,029市民訪問有關特首及政府民望的看法。最新調查顯示，特首林鄭月娥的支持率為18%，反對率為72%，民望淨值為負53個百分點，較半個月前下跌7個百分點，但變化在抽樣誤差內。

特區政府方面，最新滿意率為19%，不滿率為65%，滿意率淨值較一個月前上升8個百分點至負46個百分點，創2019年5月以來新高。而市民對政治狀況的滿意度，與上個月比較錄得顯著改善，升幅為12個百分點，亦是2019年5月以來新高。民情指數方面，最新數字為59.1，較七月上旬微升0.1點。

港民研副行政總裁鍾劍華認為，短期內指數回升的機會不大，對於有超過四成人給予特首0分，鍾劍華說這是「全面否定、具敵意」的評分。

另外，香港民意研究所主席鍾庭耀又宣佈，民研將會全面撤出9月立法會選舉的票站調查工作。他稱，現時社會情況分化，進行任何民意、選舉調查要十分小心，進行的調查亦未必準確。他指出，撤出票站調查工作與民主派初選結果外洩，以及《港區國安法》落實無關，強調是基於對協助進行票站研究工作的學生人生安全考慮。

鍾庭耀又指，民研不會參與選舉協調工作，只會進行立法會選舉前的民意調查，若立法會選舉押後14天的話，民研亦會就選前研究工作重新部署，但若選舉最終被押後一年，將即時停止研究工作，認為當局應就會否延遲選舉盡快作出決定。

記者：尹櫻霖