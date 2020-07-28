【立法會選舉】岑敖暉︰無意尋求外國制裁本港官員

▲ 岑敖暉稱，曾與丹麥國會議員會面，旨在探討世界各地人權狀況.（資料圖片）

昨日至少8位民主派參選人收到選舉主任查詢其政治立場，包括公民黨譚文豪和林瑞華、熱血公民鄭松泰、人民力量陳志全、「抗爭派」岑敖暉、社民連岑子杰、民協何啟明，以及參選批發及零售界的張秀賢，8人均須在今日（28日）前覆信。

岑敖暉表明，無意再尋求外國制裁本港官員，又解釋曾與丹麥國會議員會面，旨在探討世界各地人權狀況。岑敖暉又稱，不反對本港履行維護國家安全的責任，但不同意港區國安法立法，認為不應因反對港區國安法而損害參選權。

參選批發及零售界的張秀賢回信時稱，沒有意圖要求外國政府干預香港事務，保證不會作出任何港區國安法所禁止的行為。張秀賢說，假如他當選，不論是財政預算案，抑或其他議案與法案，他都會視乎議案內容，並考慮業界及香港人的利益，而決定投票立場。

參選九龍東的譚文豪否認仍有意請求美國制裁香港，亦稱無意圖請求其他外國政府，推動與美國《香港人權與民主法案》類似的法案。

陳志全回信時則表示，如果政府日後因任何原因，無意或拒絕回應市民或議員的訴求，到時他會按照基本法及相關法律賦予議員的權力，審慎考慮政府當時提出的原因及市民的意願，而決定是否對相關議案投下反對票。

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責任編輯：林曉君