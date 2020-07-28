胡志偉率先「響應」張建宗　去郊野公園食午餐

▲ 胡志偉走到飛鵝山吃曲奇，明言是響應張建宗的呼籲。（胡志偉Facebook ）

香港正爆發新一波新冠肺炎疫情，限聚令將於今晚午夜起再度收緊，包括全日禁止堂食。民主黨胡志偉就率先體驗禁堂食的生活，走到飛鵝山用膳，更表明是要響應司長呼籲。

政務司司長張建宗昨日公布一系列收緊限聚令措施，被問到禁堂食後，戶外工作人士如何用膳時，他抛下一句，未有限制在郊野公園用膳，又提醒切勿污染環境、胡亂棄置飯盒，並且注意個人衞生，旋即引起郊野公園用餐的熱議。

胡志偉今日就在社交網站上分享，稱工作後未進食午餐，於是攜帶一盒曲奇去到飛鵝山進食，更開宗明義指「響應司長呼籲去郊野公園食午餐 」。

胡志偉坐在石壆上吃曲奇，相片可見天氣良好，可以飽覽九龍及港島的景色，難怪連胡志偉都大讚，飛鵝山風景不錯。不過他認為，若然進食的並非曲奇，去到郊野公園時已經已早變壞，認為到郊野公園用膳是離地的建議。

胡志偉已報名參加立法會九龍東選舉，其他參選人有工聯會鄧家彪、民建聯黎榮浩、前香港眾志黃之鋒、人民力量譚得志、公民黨譚文豪、謝偉俊、觀塘區議員李嘉達及梁凱晴。

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