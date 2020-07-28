兩成公營小學未實施小班教學　教育局明年起分階段推展　首階段11校參與

▲ 教育局表示，將於明年（2021/22學年）起分階段安排符合條件的小學實施小班教學，首階段有11所公營小學同步實施小班教學。（資料圖片）

目前全港有約2成公營小學未實施小班教學，教育局表示，隨著整體小一學位需求已由高峰回落並逐漸達至穩定水平，有利更多學校實施小班教學，將於明年（2021/22學年）起分階段安排符合條件的小學實施小班教學，首階段有11所公營小學同步實施小班教學。

教育局首席教育主任蔡浩斌今日（28日）在教育局網誌「局中人語」以「把握契機 拓展小班教學」為題撰文，指小班教學在公營小學持續發展是局方其中一項既定政策，自2009/10學年起在公營小學小一班級開始逐步推行，現時約有340所學校參加，佔全港公營小學總數近8成。

他指出，教育局一向以務實而靈活的方式推行小班教學政策，由於小學適齡學童人數於2013/14學年起短暫大幅增加，並於2018/19學年達至高峰，為了預留充足學位供應，因此該段時期未有更多學校參加小班教學；但按照現時小一學齡人口推算，整體小一學位需求已由高峰回落，並逐漸達至穩定水平，局方與業界相信這提供有利條件，讓更多學校實施小班教學，優化學與教。

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局方在過去一年評估了各學校網的課室供求情況，並聯絡有條件實施小班教學的學校，了解其需要及提供支援，經詳細審視及與學界溝通後，決定由2021/22學年起分階段安排符合條件的小學實施小班教學，第一階段將有11所公營小學同步實施小班教學，

局方今日已發信予上述學校闡述有關安排及相關支援措施，包括為學校舉辦小班教學到校教師發展工作坊，以及經驗分享會等，局方亦會繼續定期檢視各地區／學校網的情況，與相關學校及辦學團體緊密聯繫，有秩序地落實小班教學。

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責任編輯：馮琪雅