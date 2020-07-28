【新冠肺炎】海員協會指收緊換班船員檢測令船員換班更困難　呼籲當局盡快檢討政策

▲ 香港商船高級船員協會和香港航業海員合併工會呼籲有關當局在疫情緩和時，盡快檢討處理船員換班的政策和檢測及檢疫安排。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，早前港府公布由29日起暫停所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船船員換班，並收緊來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員的檢測及檢疫安排。香港商船高級船員協會和香港航業海員合併工會對於政府的決定感到非常失望，又指對於個別別有用心人士及香港傳媒渲染換班船員乃傳播病毒源頭、兩會表示強烈不滿；對於個別人士肆意抹黑海員的言論，兩會予以嚴厲譴責。



兩會指出，第三波疫情以來，從事處理船員換班事務的前線船務人員，接送客車司機、小輪海員、陪同人員、海員所下榻酒店的員工等，他們乃換班船員的密切接觸者，至今未有一人確診，質疑當局怎能指換班船員乃病毒源頭，又認為換班船員只佔獲豁免人士中的一部份，把他們說成是傳播源頭有欠公允。



兩會認為香港社會應該認識世界各國海員為確保全球貨物供應鏈運作，在當前疫情大流行時期有重要貢獻。海運佔世界貿易逾八成，和其他關鍵員工一樣，海員應得到大家的尊重和關愛。兩會期望港府能建立完善機制，在維護公共健康和安全前提下，促進在香港進行船員換班。

由29日開始實施船員換班新措施除了暫停客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船船員換班外，並收緊來港進行貨物裝卸的貨船的換班船員檢測及檢疫安排，這使得進行船員換班更為困難，兩會認為當局應接納船公司在來港換班船員經檢測合格後安置他們在酒店短暫留宿以銜接安排上船。



另外，兩會提到衛生防護中心要求來港沒有處理貨物裝卸的船隻(例如到港補給)上的船員接受14天強制隔離實屬無理，事實上這些船員不會上岸接觸市民。兩會強烈呼籲有關當局在疫情緩和時，盡快檢討處理船員換班的政策和檢測及檢疫安排。

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責任編輯：洪芷晴