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【新冠肺炎】康文署二級康樂助理員初步確診　曾於九龍仔及聯合道公園上班

社會 19:32 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

該名二級康樂助理員於九龍仔公園及聯合道公園上班。（資料圖片）

康樂及文化事務署一名二級康樂助理員初步確診新冠肺炎，將安排入院接受治療，目前情況穩定。
 
該名二級康樂助理員於九龍仔公園及聯合道公園上班，負責後勤工作。因應疫情，該員工工作的聯合道公園網球場設施已於7月15日關閉，而她於九龍仔公園的辦公室則不對外開放。她最近一次上班日期為7月23日，因有家庭成員初步確診被列為緊密接觸者，於7月24日被安排入住檢疫中心接受觀察。她接受隔離前身體並無不適，並於昨晚（27日）獲通知初步確診，將安排入院接受治療，目前情況穩定。
 
康文署指，該名員工最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，會積極配合衞生防護中心進行流行病學調查，包括安排與該名人士共同辦公的同事接受病毒測試。有關工作地點會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括相關辦公室及所有公共設施。

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責任編輯：蘇文軒

新冠肺炎疫情 康文署 疫情

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