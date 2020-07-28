【新冠肺炎】港泰護老院85歲院友離世 本港累計23宗死亡個案

▲ 醫院管理局於今（28日）公布，一名85歲男病人（個案編號：1485）今日下午於東區尤德夫人那打素醫院離世。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴重，本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案，連續7天確診「破百」；其中98宗屬本地感染；8宗是輸入個案；另有85宗初步確診個案。本地個案方面，約48宗與之前個案相關，50宗源頭不明，今日再新增一宗死亡個案。

【新冠肺炎】本港今日新增106宗確診個案 連續7天確診「破百」

醫院管理局晚上（28日）公布，一名85歲男病人（個案編號：1485）今日下午於東區尤德夫人那打素醫院離世，他是港泰護老中心院友；至今已經有5名港泰護老中心院友及1名確診院友的家人死亡。連同上述個案，至今共有23名確診病人於公立醫院離世。

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截至今日中午十二時，過去24小時有43名確診病人出院，醫管局指。因早前電腦系統重複計算由公立醫院出院及轉往鯉魚門社區隔離設施的病人數目，經重新整理相關資料後，至今共有1,527名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用656間負壓病房，合共1,225張負壓病床，現時共有1,099名確診病人分別於15間公立醫院及社區隔離設施留醫，其中39人情況危殆，其餘1,031人情況穩定。

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責任編輯：洪芷晴