  • 31°C
香港時間 : 2020728日 (二) 21:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】港泰護老院85歲院友離世 本港累計23宗死亡個案

社會 19:43 2020/07/28

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

醫院管理局於今（28日）公布，一名85歲男病人（個案編號：1485）今日下午於東區尤德夫人那打素醫院離世。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴重，本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（28日）新增106宗確診個案，連續7天確診「破百」；其中98宗屬本地感染；8宗是輸入個案；另有85宗初步確診個案。本地個案方面，約48宗與之前個案相關，50宗源頭不明，今日再新增一宗死亡個案。

【新冠肺炎】本港今日新增106宗確診個案　連續7天確診「破百」

醫院管理局晚上（28日）公布，一名85歲男病人（個案編號：1485）今日下午於東區尤德夫人那打素醫院離世，他是港泰護老中心院友；至今已經有5名港泰護老中心院友及1名確診院友的家人死亡。連同上述個案，至今共有23名確診病人於公立醫院離世。

【新冠肺炎】堅城（梁氏）建築爆群組十多人確診涉3歲童　患者包括同事及家人

截至今日中午十二時，過去24小時有43名確診病人出院，醫管局指。因早前電腦系統重複計算由公立醫院出院及轉往鯉魚門社區隔離設施的病人數目，經重新整理相關資料後，至今共有1,527名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用656間負壓病房，合共1,225張負壓病床，現時共有1,099名確診病人分別於15間公立醫院及社區隔離設施留醫，其中39人情況危殆，其餘1,031人情況穩定。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【禁堂食】地盤修路工人及寬頻推銷員何處用膳？陳肇始：公園食飯可以坐開些
今日 11:10
【禁堂食】地盤修路工人及寬頻推銷員何處用膳？陳肇始：公園食飯可以坐開些
【禁堂食】午餐無處用膳的悲哀 地盤工人：沙塵滾滾唔知食飯定食塵
今日 13:07
【禁堂食】午餐無處用膳的悲哀 地盤工人：沙塵滾滾唔知食飯定食塵
【租房食飯】食肆禁堂食現「新商機」 中環有房岀租食飯每小時人頭$30
今日 15:57
【租房食飯】食肆禁堂食現「新商機」 中環有房岀租食飯每小時人頭$30
公立醫院 疫情 東區醫院 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【豪門夢碎】齊嬌作風踏實曾深得猷啟歡心 入門兩年靠親和力化解婆媳衝突
18:22 2020/07/26
【豪門夢碎】齊嬌作風踏實曾深得猷啟歡心 入門兩年靠親和力化解婆媳衝突
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
今日 12:39
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
【蠱惑檔主】太和街市檔主出蠱惑招　街坊買餸八達通付款40元驚變92元
今日 10:20
【蠱惑檔主】太和街市檔主出蠱惑招　街坊買餸八達通付款40元驚變92元