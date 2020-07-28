元朗721襲擊事件　5被告否認暴動排期明年2月審

▲ 去年7.21元朗白衣人襲擊事件，7名男子早前分別被控暴動及串謀有意圖而傷人等6罪罪，案件早前已交區域法院合併處理，法官高勁修於西九龍裁判法院聽取各人答辯。（經濟日報資料圖片）

去年7.21元朗白衣人襲擊事件，7名男子早前分別被控暴動及串謀有意圖而傷人等6罪罪，案件早前已交區域法院合併處理，法官高勁修今（28日）於西九龍裁判法院聽取各人答辯，7名被告中，5名被告表明打算不認罪，其餘兩人將於9月29日於區域法院再作答辯，案件暫定於2021年2月22日至3月26日審訊，7名被告中2人繼續還押，其餘准保釋候審。

涉案7名被告為王志榮（54歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電工）、林觀良（48歲；商人）、林啟明（43歲；商人）、鄧懷琛（60歲；商人）及吳偉南（57歲，貨車司機），鄧英斌（61歲；退休），被控暴動及串謀有意圖而傷人等6項控罪。

案件今再訊，辯方律師指出，仍在還押的林觀良、林啟明兩名被告未有答辯意向，因為律師未能成功預約到羈留所探望，希望押後案件，其餘被告表明打算不認罪。

法官明言，事發至今已1年，希望案件盡快作出審訊。兩名被告林觀良及林啟明將於9月29日在區域法院再作答辯，期間還押候訊。其餘被告將於12月28日於區域法院作審前覆核，案件暫定於2021年2月22日至3月26日審訊，被告續准保釋。控方將會傳召42名控方證人，其中15個為街外證人，其餘為警員。

王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明及鄧英斌同被控於2019年7月21日在元朗站內參與暴動，及同日同地串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛及吳偉南則被控於2019年7月22日在‪元朗站J‬出口附近參與暴動及串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛另被控於2019年7月22日在‪元朗形點商場‬參與暴動及串謀有意圖傷害他人。

記者：林欣樂