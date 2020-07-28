【租置餘貨】440多伙公屋料年底售綠表戶　黃遠輝：折讓大且吸引力高

▲ 黃遠輝認為單位折讓大，對公屋租戶來說吸引力高。 （陳靜儀攝）

房委會資助房屋小組今日（28日）通過租置計劃餘貨的新銷售安排；並於9月1日起提供額外17.5%折扣，鼓勵租置屋邨的現租戶，購買自己現正租住的單位。

小組主席黃遠輝承認單位樓齡高，但折讓也大，售價約是市值一五至一八折。他預計倘公屋售價平均約52萬元，即跟公屋戶交租約20年相若，直言吸引力大。

▲ 屯門山景邨是39條租置屋邨之中，最多單位未售出。（資料圖片）

首批單位料年底售 至少有441伙



租置計劃的回收單位，首批至少441伙，黃遠輝料最快年底隨今期綠置居一併出售，之後每年出售兩次，即分別隨居屋和綠置居出售，明年底檢討成效。租置餘貨只出售予合資格綠表申請人，並會沿用現行租置計劃的定價機制和轉讓限制。



房委會稱，推出發售的租置計劃回收單位，不會因應既定兩年一次的定價檢討，而在銷售期間更新售價；售價在該次銷售期的整段期間會維持不變。而每次銷售期結束而未售出的單位，將會緊接在下一個銷售計劃中繼續出售。



現時，39個租置屋邨的現有租戶，仍可購買所租住的單位。小組通過由今年9月1日起，向未享額外折扣優惠的租戶，提供17.5%額外折扣，為期一年。



截至今年6月底，在18.4萬個可供出售的租置單位中，約有4.1萬伙未售出。現時租置單位每平方呎售價約1,022元至2,044元。

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記者：吳卓峰