許鞍華《第一爐香》入圍威尼斯影展 高橋一生+蒼井優新片角逐金獅獎
娛樂 20:29 2020/07/28
第77屆威尼斯影展在今天（7月28日）大會公佈入圍名單，入圍主競賽影片有黑澤清執導、高橋一生與蒼井優主演《間諜之妻》（Wife of a Spy）；執導Marvel《The Eternals》《永恆族》的華裔導演趙婷作品《Nomadland》等。
入圍主競賽的影片的台前幕後人員，分別有機會角逐導演獎、影帝影后，以及最這榮譽的金獅獎（即最佳電影）。
至於非競賽單元，有許鞍華的新作《第一爐香》；內地新銳導演王晶、賈樟柯監製影片《不止不休》等入選。
《第一爐香》改編自張愛玲小說，由馬思純、彭于晏、張鈞甯、俞飛鴻等主演。而早前已公布許鞍華與英國影后泰達史雲頓（Tilda Swinton）獲今屆威尼斯影展頒「金獅終身成就獎」，許鞍華成為首獲此殊的首位華人女導演。
第77屆威尼斯影展因受新冠肺炎影響，延至9月2號開幕。
第77屆威尼斯影展競賽單元提名名單
- 《間諜之妻》黑澤清
- 《In Between Dying》 Hilal Baydarov
- 《Le Sorelle Macaluso》Emma Dante
- 《The World to Come》Mona Fastvold
- 《Nuevo Orden》Michel Franco
- 《Lovers》 Nicole Garcia
- 《Laila In Haifa》 Amos Gitai
- 《Dear Comrades》Andrei Konchalovsky
- 《Sun Children》 Majid Majidi
- 《Pieces of a Woman》 Kornel Mundruczo
- 《Miss Marx》 Susanna Nicchiarelli
- 《Padrenostro》 Claudio Noce
- 《Notturno》Gianfranco Rosi
- 《Never Gonna Snow Again》 Malgorzata Szumowska
- 《The Disciple》 Chaitanya Tamhane
- 《And Tomorrow the Entire World》 Julia Von Heinz
- 《Quo Vadis, Aida?》 Jasmila Zbanic
- 《Nomadland》趙婷
撰文 : TOPick柴犬出動