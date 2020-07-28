許鞍華《第一爐香》入圍威尼斯影展　高橋一生+蒼井優新片角逐金獅獎

▲ 許鞍華的新作《第一爐香》入選威尼斯影展非競賽單元。

第77屆威尼斯影展在今天（7月28日）大會公佈入圍名單，入圍主競賽影片有黑澤清執導、高橋一生與蒼井優主演《間諜之妻》（Wife of a Spy）；執導Marvel《The Eternals》《永恆族》的華裔導演趙婷作品《Nomadland》等。

入圍主競賽的影片的台前幕後人員，分別有機會角逐導演獎、影帝影后，以及最這榮譽的金獅獎（即最佳電影）。

至於非競賽單元，有許鞍華的新作《第一爐香》；內地新銳導演王晶、賈樟柯監製影片《不止不休》等入選。

《第一爐香》改編自張愛玲小說，由馬思純、彭于晏、張鈞甯、俞飛鴻等主演。而早前已公布許鞍華與英國影后泰達史雲頓（Tilda Swinton）獲今屆威尼斯影展頒「金獅終身成就獎」，許鞍華成為首獲此殊的首位華人女導演。

第77屆威尼斯影展因受新冠肺炎影響，延至9月2號開幕。

▲ 黑澤清執導新作《間諜之妻》入圍今屆威尼斯影展主競賽環節。

第77屆威尼斯影展競賽單元提名名單

《間諜之妻》黑澤清

《In Between Dying》 Hilal Baydarov

《Le Sorelle Macaluso》Emma Dante

《The World to Come》Mona Fastvold

《Nuevo Orden》Michel Franco

《Lovers》 Nicole Garcia

《Laila In Haifa》 Amos Gitai

《Dear Comrades》Andrei Konchalovsky

《Sun Children》 Majid Majidi

《Pieces of a Woman》 Kornel Mundruczo

《Miss Marx》 Susanna Nicchiarelli

《Padrenostro》 Claudio Noce

《Notturno》Gianfranco Rosi

《Never Gonna Snow Again》 Malgorzata Szumowska

《The Disciple》 Chaitanya Tamhane

《And Tomorrow the Entire World》 Julia Von Heinz

《Quo Vadis, Aida?》 Jasmila Zbanic

《Nomadland》趙婷