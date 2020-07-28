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許鞍華《第一爐香》入圍威尼斯影展　高橋一生+蒼井優新片角逐金獅獎

娛樂 20:29 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

許鞍華的新作《第一爐香》入選威尼斯影展非競賽單元。

第77屆威尼斯影展在今天（7月28日）大會公佈入圍名單，入圍主競賽影片有黑澤清執導、高橋一生與蒼井優主演《間諜之妻》（Wife of a Spy）；執導Marvel《The Eternals》《永恆族》的華裔導演趙婷作品《Nomadland》等。

入圍主競賽的影片的台前幕後人員，分別有機會角逐導演獎、影帝影后，以及最這榮譽的金獅獎（即最佳電影）。

至於非競賽單元，有許鞍華的新作《第一爐香》；內地新銳導演王晶、賈樟柯監製影片《不止不休》等入選。

《第一爐香》改編自張愛玲小說，由馬思純、彭于晏、張鈞甯、俞飛鴻等主演。而早前已公布許鞍華與英國影后泰達史雲頓（Tilda Swinton）獲今屆威尼斯影展頒「金獅終身成就獎」，許鞍華成為首獲此殊的首位華人女導演。

第77屆威尼斯影展因受新冠肺炎影響，延至9月2號開幕。

黑澤清執導新作《間諜之妻》入圍今屆威尼斯影展主競賽環節。

第77屆威尼斯影展競賽單元提名名單

  • 《間諜之妻》黑澤清
  • 《In Between Dying》 Hilal Baydarov
  • 《Le Sorelle Macaluso》Emma Dante
  • 《The World to Come》Mona Fastvold
  • 《Nuevo Orden》Michel Franco
  • 《Lovers》 Nicole Garcia
  • 《Laila In Haifa》 Amos Gitai
  • 《Dear Comrades》Andrei Konchalovsky
  • 《Sun Children》 Majid Majidi
  • 《Pieces of a Woman》 Kornel Mundruczo
  • 《Miss Marx》 Susanna Nicchiarelli
  • 《Padrenostro》 Claudio Noce
  • 《Notturno》Gianfranco Rosi
  • 《Never Gonna Snow Again》 Malgorzata Szumowska
  • 《The Disciple》 Chaitanya Tamhane
  • 《And Tomorrow the Entire World》 Julia Von Heinz
  • 《Quo Vadis, Aida?》 Jasmila Zbanic
  • 《Nomadland》趙婷

撰文 : TOPick柴犬出動

許鞍華 彭于晏 導演 頒獎禮 電影 威尼斯 電影院 娛樂行業

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