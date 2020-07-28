港大校委會18比2票　通過解僱港大法律系副教授戴耀廷

消息指，港大校委會以18票對2票，通過解僱「佔中」發起人、港大法律系副教授戴耀廷。戴耀廷於社交網上指，辭退他的決定，是由大學以外的勢力，透過代理人作出，標誌香港學術自由的終結。

戴耀廷因佔中案被判入獄，港大早前成立「探討充分解僱理由委員會」審理戴耀廷的教席。港大早前表示，教務委員會考慮有關委員會提交的報告後，再確認個案是否符合「好的因由」，以及往後應該如何處理，向校務委員會提供意見，並由校務委員會作最終決定。

戴耀廷回應時表示，香港學術機構的教研人員，再難自由地對公眾，就一些政治或社會爭議事情，發表具爭議的言論，而香港的學術機構再不能保護其成員，免受內部及外在的干預，認為其個案已足以釋疑，一國一制是否來到香港。

他又感謝香港大學的培育，但目睹所愛的大學沉淪感到心急，惟未來仍會以另外身份，繼續法治的研究及教學工作，強調不會停止為香港的法治而戰，有信心未來會見到一所自由的港大重生。

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責任編輯：陳宛彤