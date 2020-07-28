港大校委會極大比數通過解僱戴耀廷　校委會學生代表批評有人一意孤行踐踏學術自主

▲ 港大校委會今日開會就法律系副教授戴耀廷教席去留問題作最終決定。（資料圖片）

香港大學法律系副教授戴耀廷去年因佔中案被判囚、正保釋等候上訴，港大校委會今日（28日）下午開會，通過即時解僱戴耀廷的決定，消息指有關決定是以極大比數通過，意即校委會未有信納教委會早前提出事件不構成充分解僱理由的意見。

校委會本科生代表李梓成於會後以保密協議為由暫未有透露結果，但他透露會上有委員就學術自由、院校自主作出激烈討論，形容他及部分委員已用盡全力嘗試捍衛，但經過今日會議，他對於港大的院校自主及學術自由感到非常憂慮。

李梓成提及，早前教務委員會已經以大比數裁定戴耀庭在佔中案一事屬行為不當，但不構成足夠的解僱理由，「但似乎某些人不相信，某些人會一意孤行」，因此他認為此乃踐踏大學及學術自主，對此感到憤怒。

李梓成又形容今日的會議結果尚未完結，因戴耀廷正等候上訴，待明年3月才開庭，如屆時法庭有任何裁決，包括上訴成功或失敗，亦會直接影響剛才的會議結果。

學生會會長葉芷琳則表示強烈譴責校委會作出解僱戴耀廷的決定，並對於校委會組成及任命再次表示關注，學生會將來會繼續跟進校委會有關決定，以及即時發起聯署行動表示不滿。

戴耀廷去年因佔中案被判囚16個月、正保釋等候上訴，港大校方事後成立「探討充分解僱理由委員會」處理其教席去留問題，據悉港大教務委員會今年曾2度開會討論，最終認為戴耀廷在佔中案被定罪屬行為不當，但不構成充分解僱理由，而作為港大最高權力機構的校委會今日開會就相關問題作最終決定。

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責任編輯：馮琪雅