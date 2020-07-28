導管出口噴霧敷料含洋蔥伯克氏菌　5名腎病人受感染

▲ 衞生署呼籲市民切勿使用名為JUC的噴霧敷料進行傷口護理，因為有關產品可能受細菌污染。（新聞處）

衞生署衞生防護中心今日（28日）正調查一個洋蔥伯克氏菌感染個案組群，涉及5名腎病病人。



衞生署接獲醫院管理局通報，九龍東醫院聯網發現部分接受腹膜透析治療的病人曾感染洋蔥伯克氏菌。九龍東醫院聯網的腎科人員調查發現，於今年3月底至6月中期間，在5名受腹膜透析治療病人的導管出口位置採集的樣本中發現洋蔥伯克氏菌。受影響人士涉及3男2女，年齡介乎23至67歲。其中一名病人感染腹膜炎，經入院接受治療後已出院，另外4人經治療後已康復。



根據醫管局的監測結果，顯示在同一批次（編號: 19090428）用作皮膚消毒和導管出口位置護理名為JUC的噴霧敷料中，有部分樣本被驗出洋蔥伯克氏菌。衞生署呼籲市民切勿使用該款產品進行傷口護理，因為有關產品可能受細菌污染。





根據產品資料所示，JUC噴霧敷料是在皮膚或傷口表面產生物理膜。根據此原理，該產品會被界定為醫療儀器。該產品由南京神奇科技開發有限公司製造，並由JUC Biomaterial Co. Ltd供應。該供應商自願從市面回收有關批次的產品，並已設立電話熱線（2559 5227）解答相關查詢。



根據本地供應商的資料，受影響批次的產品曾供應予公立和私家醫院、私家診所及社區藥房。

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責任編輯：蘇文軒