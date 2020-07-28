【新冠肺炎】食環署為街市檔戶安排一次免費病毒檢測

▲ 檢測承辦商派發樣本瓶予攤檔從業員收集深喉唾液樣本。（新聞處）

多名新冠肺炎確診者曾到過街市，食物環境衞生署今日（28日）開始為街市攤檔從業員安排病毒檢測服務。檢測承辦商Prenetics Limited今日起陸續到全港街市，派發樣本瓶予攤檔從業員及駐場人員收集深喉唾液樣本，有關人士無須網上登記。



政府早前推出為較高風險群組從業員安排自願性質的一次免費病毒檢測服務，當中包括食肆員工，鑑於近日疫情變得嚴峻，政府昨日宣布將檢測計劃擴展至其他群組包括街市檔戶。

食環署今日起開始為街巿攤檔從業員及駐場人員，安排自願性質的一次免費病毒檢測服務，檢測承辦商負責提供一站式服務，會派員到各街市派發樣本瓶予攤檔從業員及駐場人員收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。檢測結果呈陽性的個案會即時轉交衞生署衞生防護中心跟進。

食環署會與檢測承辦商緊密合作，根據風險評估及人手資源釐定派員到各街市的先後次序。檢測承辦商計劃這數天的工作會涵蓋黃大仙及觀塘區的街巿，並於今日率先派員到黃大仙區派發樣本瓶。檢測承辦商之後會陸續到其他地區進行檢測工作。



食環署強烈呼籲街市檔戶積極參加檢測計劃，並遵從政府規定在街市範圍內佩戴口罩，持續保持個人及環境衞生。

責任編輯：蘇文軒