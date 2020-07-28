中聯辦：港大解僱戴耀廷是懲惡揚善的正義之舉

▲ 中聯辦批評戴耀廷一系列言行，嚴重激化了香港社會矛盾。（資料圖片）

中聯辦表示，香港大學校委會決定解僱戴耀廷，是懲惡揚善、順應民心的正義之舉，又指戴耀廷被解僱完全是咎由自取。

發言人指出，戴耀廷身擔香港大學法律學院教職，近些年公然發表「港獨」分離主義言論，鼓吹「違法達義」等歪理邪說。批評戴耀廷的一系列言行，嚴重激化了香港社會矛盾，毒化了香港政治環境。

發言人強調，戴耀廷之害還在於利用神聖的高校講台，散播顛倒是非、煽動違法的謬論，致使一批青年學生受其誤導和毒害，把本應學習知識、培育德行的學校當作政治角力場。

發言人表示，校委會依據《香港大學條例》，通過嚴格規範的程式，把戴耀廷驅離講台、逐出校園，是對校規校紀嚴肅性的堅定維護，是對大學正常教學秩序和教學環境的淨化，體現了對大學之道的堅定捍衛，對香港社會整體利益的高度負責，符合公眾期盼，維護了社會公義。

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責任編輯：林曉君