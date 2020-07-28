消息：行會拍板推遲立法會選舉一年　明年9月再選

▲ 消息指，行政會議已拍板押後立法會選舉1年，至明年9月再舉行選舉。

本地疫情嚴重，影響到9月6號舉行的立法會選舉。《香港經濟日報》率先報道選舉將押後。知情人士透露，行政會議今早討論有關問題，拍板押後立法會選舉1年，至明年9月再舉行選舉。

據悉，行政長官將引用《緊急法》賦予的權力，押後立法會選舉。政府亦會提請全國人大常委會就有關問題作出決定。

押後選舉會出現立法會真空的問題，估計會由原立法會成員多做一年去解決。按《立法會條例》，在立法會任期結束後，行政長官可要求立法會主席召開緊急會議。

【新冠肺炎】消息：立法會選舉將押後一年半載 最快今日公布

▲ （經濟日報資料圖片）

但延任一年要解決的問題不只是立法會真空，而是明年9月選出的新一屆立法會，其任期究竟是餘下的3年任期，抑或完整的4年任期，由人大常委會作出決定，較為穩妥。

2005年時任特首董建華中途落任，後來也是由人大常委會作出決定，補選產生的特首只完成餘下兩年任期，而不是完整的5年任期。

當然由人大常委會作出決定的另一個好處，就是整個延期及補選的安排，不受司法覆核挑戰。

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