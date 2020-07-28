行政長官拍片籲市民忍耐 堅守社交距離

▲ 行政長官拍片呼籲市民堅守社交距離。（短片截圖）

本港新冠肺炎確診個案連續7日單日破百宗，行政長官林鄭月娥拍片呼籲市民忍耐，堅守社交距離，形容「現時最重要的，是市民的配合。」

林鄭在短片中指出，新一波的疫情來勢洶洶，本地確診個案大增，很多都源頭未明，感染人士來自不同地區、不同行業，嚴峻的疫情令市民，特別是長者的生命受到威脅，若未能遏止，會拖垮本港的醫療系統。

林鄭續稱，政府已採取自一月疫情以來，最嚴厲的措施應對，前線的同事亦奮力抗疫，又表示中央政府會全力協助，加大檢測能力，設立一所社區治療設施。

林鄭稱，明白抗疫措施為大家帶來困難和不便，但為了保護至親，保護醫護人員，保護香港，「我懇請大家忍耐，堅守社交距離，盡量減少外出，相信只要大家同心協力，一定可再次走出疫境。」

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責任編輯︰林曉君

