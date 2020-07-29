兒子患ADHD致專注力不足 兩父親各施各法助找興趣繫親子關係

▲ 王偉堂（右）幫助患ADHD的兒子（左）嘗試不同事物，找出有動機學習的項目，最終找到兒子醉心於製作電腦特技。（受訪者提供圖片）

子女因專注不足及過度活躍症（ADHD）而學習成績差，家長未必察覺，最差可能破壞親子關係。有父親因不了解ADHD而責罵兒子，令父子鬧翻，後得知兒子患病感內疚，毅然辭去高薪厚職，全職照顧兒子。

徐嘉輝的兒子現時11歲，徐回想兒子唸小一時，常常欠交功課，要老師致電家長，打擾他開會。由於不理解兒子的情況，徐每次只會發泄般破口罵兒子，又罰過他面壁思過，令兒子不敢對他說話。

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小一學年完結時，老師懷疑兒子有讀寫障礙，徐帶兒子檢查後發現患ADHD，他因而開始讀書和搜尋資料，了解該病後對於以前無理責罵兒子十分內疚，故改變對兒子的態度，甚至在2年前辭去跨國保險公司高層工作，全職照顧兒子，「老闆總找到人取代我，但只有我才做到爸爸的角色。」

▲ 徐嘉輝原先不理解兒子成績差勁的原因，經常責罵，但他2年前辭去高薪厚職，全力照顧兒子，改善關係。（受訪者提供圖片）

徐後來亦到神學院及教育大學進修，學習家庭教育的知識。他轉而以同理心替兒子思考，引導兒子學習，如即使兒子測驗得1分，也會鼓勵他取1分較取0分難，再慢慢跟進學習的困難。徐父平時更會與兒子一同運動，互相傾訴心事，兩人曾一同到台灣背包旅行一個月，令他發掘到兒子有相當的自理能力。

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王偉堂的兒子現時16歲，兒子自小已喜歡與人說話爭論，幼稚園時甚至會突然找校長，對他說希望退學轉回幼兒園上課。他的成績一直正常，但到小二、小三時始出現做家課不專注情況，最長做到凌晨1、2點才完成。經社工建議後，王帶兒子測試，確診患ADHD。

王父認識到ADHD後，努力聽從醫生建議監察兒子定時服藥，亦帶兒子做不同行為治療，並讓兒子不停嘗試，找出自己興趣。兒子經訓練後情況有改善，學業也能夠跟上，亦找到自己興趣是拍攝影片和在電腦制作3D特效，目標是進入大學讀電腦相關學科。為了這個目標，父母都盡量幫助兒子，揀選一間能選修「資訊及通訊科技」科目的高中轉校，由於他成績能保持中上游，最終能夠考進喇沙書院。

▲ 王偉堂認識到ADHD後，努力聽從醫生建議監察兒子定時服藥，亦帶兒子做不同行為治療。（受訪者提供圖片）

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兩對父子剛剛獲選為「第一屆傑出AD/HD大使」，舉辦獎項專注不足／過度活躍症（香港）協會主席伍敏姿表示，ADHD的黃金治療期為6至9歲，錯過了或導致子女學習和社交出現困難，影響將來事業甚至婚姻，亦對照顧者造成心理壓力，希望獲選家庭的故事可鼓勵其他家長積極助孩子走出困境 。

伍敏姿又指，全球兒童ADHD的發病率約為 3至7%，估計本港有逾4萬名兒童及青少年患者，惟公營醫院兒童及青少年精神科的新症輪候時間逐年增加，最新2017至18年度平均輪候98周，由評估到接受治療，最長可待達5年。她建議政府短期培訓加強老師、社工及教育心理學家，於中小學成立校本跨界別專業支援團隊，長期則應增聘兒童精神科醫生及加緊培訓精神科的的醫護人員。

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記者：徐紹軒