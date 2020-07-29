【新冠肺炎】疫情間ADHD兒童難適應網上教學 家庭照顧壓力增

▲ 羅凱欣（左）的小兒子（右）現時11歲，她稱兒子在家完全坐不定，成績亦有下滑，認為視像教學不適合ADHD兒童。

新冠肺炎疫情反覆，為保持學習，學校為學生準備網上視像教學，但對於患專注力不足及過度活躍症（ADHD）的孩子來說，要集中精神適應網上教學並不容易。另一方面，孩子難以在家玩耍和見朋友，都為他們帶來情緒壓力。

專注不足／過度活躍症（香港）協會主席伍敏姿表示，患ADHD的小孩十分需要做運動「放電」，亦需要社交活動，但疫情下有關活動大幅減少。另一方面網上教學容易分心，令小孩更難集中上課，而課後支援及復康訓練暫停，亦令到家長求助無門，自己亦難以幫助子女，甚至因而出現情緒困擾。

兒子患ADHD致專注力不足 兩父親各施各法助找興趣繫親子關係

王偉堂的兒子現時16歲，自唸小三時確診ADHD。王表示疫情下難以帶兒子外出，於是讓兒子在家玩虛擬實景（VR）遊戲，能夠在室內邊運動邊玩耍，「郁到成身汗」。他又稱兒子做功課方面較難管教，只能以提點為主，希望他明白到日後公開試的成績對能否選擇喜歡的學科舉足輕重。

另一名母親羅凱欣的小兒子現時11歲，她稱兒子在家完全坐不定，成績亦有下滑，認為視像教學不適合ADHD兒童。她會讓兒子做不同家務，發現兒子頗喜歡，能夠幫輕父母，又展現到細心一面。

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香港精神科醫學院副院長、兒童及青少年精神科醫生陳國齡指，提醒家長，不要誤以為孩子不用上學就停藥，否則會令孩子專注力減弱和有衝動行為，但亦不要自行加藥，會影響小孩睡眠質素、引起頭痛等。她表示，網上教學效果因人而異，有ADHD小孩較為分心，但也有人因沒有同學騷擾而更為專心，家長應調整心態，接受子女在特殊情況能懶散地學習。

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記者：徐紹軒