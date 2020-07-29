【豁免檢疫】今日收緊船員及機組人員檢疫安排　政府澄清「 豁免檢疫有漏洞是誤解」說法

▲ 政府周三起暫停所有客船和無貨貨船船員換班。（資料圖片）

本港疫情未止，昨日（28日）新增106宗確診，連續一星期的確診數字破百宗，至今本港個案累計2,885宗（包括2,884宗確診個案和一宗疑似個案）。多名專家早前均指出，豁免強制檢疫人士或是源頭之一，政府在7月26日宣布，收緊船員及機組人員檢測及檢疫安排，即今日生效，深夜發新聞稿中提到「豁免檢疫有漏洞是誤解」的說法，絕非否定專家就疫情源頭所提出的專業見解。

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須於出發前48小時病毒檢測陰性證明

政府發言人指，由7月29日（星期三）零時零分起，所有客船及沒有在港處理貨物裝卸的貨船的船員換班安排將會暫停。所有經香港國際機場進入香港的機組人員、及在港進行貨物裝卸的貨船的抵港換班船員，須於出發前48小時內，在認可檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測，並取得呈陰性的檢測結果；而他們抵港後必須再次到衞生署的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本進行毒病檢測。

同時所有換班船員及未持有陰性檢測結果的機組人員必須等候檢測結果，並獲證實有關結果呈陰性後，方可離開臨時樣本採集中心或指定地點。

航空公司、船公司或代理必須為機組人員和船員安排點對點交通，不得使用同時會服務公衆的公共交通工具。至於在社區隔離安排方面，抵港及離港船員只可往來船舶及機場，不得在市區停留；而機組人員則必須按照規定，在酒店房間或家中進行自我隔離。

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違例被取消豁免資格並須強制隔離14天

如有關人士被發現違反以上豁免條件，即會被取消豁免資格並須強制隔離14天，並最高可被罰款5,000元及監禁六個月。此外，航空公司、船公司或代理須盡一切可行措施確保以上規定得以遵守。如違反以上規定，政府當局會向相關航空公司、船公司或代理追究。

就海員方面，若有任何個案違反上述條件，船公司／代理將被拒絕進行船員更換一個月。就機組人員方面，政府會嚴肅跟進機組人員違反有關公共衞生要求的個案，包括檢視所屬航空公司在港的營運安排。

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豁免檢疫安排實際上有必要



政府發言人重申，豁免檢疫安排實際上有必要，以維持必須的社會及經濟運作，並確保市民生活所需不受影響，包括從陸路、航運及空運輸入食品、日用品及其他貨物等，一直關注輸入個案為本港帶來的衞生風險及壓力，並果斷制訂有關應對措施。

又提到早前指出對於豁免檢疫人士的安排「有誤解」的說法，發言人指在7月19日發出題為「政府澄清豁免強制檢疫安排屬必要」的新聞稿，是基於當時有評論指豁免強制檢疫安排帶來檢疫漏洞，繼而提出全面取消豁免機制的建議，因此需要針對性地就豁免機制對本港運作的必要性作出澄清，以釋除這方面的誤解。

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絕非否定專家的專業見解

政府強調絕非否定專家就疫情源頭所提出的專業見解，又指出不幸地有關澄清被解讀為政府與專家持不同意見，又指在防疫抗疫工作上，政府一直尊重專家意見，以公共衞生考慮為先、科學實證為本，並迅速應變、張弛有度。未來政府亦會繼續與專家保持密切溝通，留意本地及海外相關實證研究，並與各本地學術團隊合作研究。

又指政府對入境人士所作檢測及檢疫安排，是基於公共衞生風險評估，並顧及最新疫情發展及專家意見迅速作出調整。

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記者：伍瑋瑋