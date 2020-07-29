  • 30°C
香港時間 : 2020729日 (三) 02:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】何栢良指有公司沒有授權下使用其相片作口罩產品宣傳　嚴正要求馬上移除

社會 01:20 2020/07/29

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

港大感染及傳染病中心總監何栢良指考慮就事件採取法律行動。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）凌晨發出聲明，指有人在「沒有獲得授權下」，使用其相片作出產品宣傳，他對此「深表遺憾」 ，公開嚴正要求相關人士及公司馬上將其相片及名字，從相關產品連結、網頁及其他宣傳品上馬上移除。

【新冠肺炎】本港今日新增106宗確診個案　連續7天確診「破百」

涉事的公司網頁在一款聲稱為全球首創口罩風扇的產品宣傳中，加入多名本地專家的意見說明，包括醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超、化學博士K Kwong以及港大感染及傳染病中心總監何栢良。

【新冠肺炎】有確診者在家等候3日才送院 何栢良教同住家人4招防疫

何栢良在其聲明指出，從來沒有授權相關人士、公司、網站使用他的相片作相關廣告用途，也絕對不會購買相關產品，亦不會建議任何人士購買相關產品，強調「過往沒有，現在沒有，將來亦不會」。

對於有關公司就未獲授權的相關使用，引致的誤導、誤解、誤會，他表示正聯絡律師採取法律行動。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】政府宣布全日禁堂食限聚令收緊至兩人　周三凌晨起生效為期7天
15:07 2020/07/27
【新冠肺炎】政府宣布全日禁堂食限聚令收緊至兩人　周三凌晨起生效為期7天
【新冠肺炎】有確診者參加40人船河派對後染疫　海港及富臨食肆群組再有人染疫
17:05 2020/07/27
【新冠肺炎】有確診者參加40人船河派對後染疫　海港及富臨食肆群組再有人染疫
【新冠肺炎】堅城（梁氏）建築爆群組十多人確診涉3歲童　患者包括同事及家人
16:57 2020/07/28
【新冠肺炎】堅城（梁氏）建築爆群組十多人確診涉3歲童　患者包括同事及家人
何栢良 口罩 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【豪門夢碎】齊嬌作風踏實曾深得猷啟歡心 入門兩年靠親和力化解婆媳衝突
18:22 2020/07/26
【豪門夢碎】齊嬌作風踏實曾深得猷啟歡心 入門兩年靠親和力化解婆媳衝突
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
12:39 2020/07/28
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
【蠱惑檔主】太和街市檔主出蠱惑招　街坊買餸八達通付款40元驚變92元
10:20 2020/07/28
【蠱惑檔主】太和街市檔主出蠱惑招　街坊買餸八達通付款40元驚變92元