【口罩供應】何栢良指有公司沒有授權下使用其相片作口罩產品宣傳　嚴正要求馬上移除

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良指考慮就事件採取法律行動。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）凌晨發出聲明，指有人在「沒有獲得授權下」，使用其相片作出產品宣傳，他對此「深表遺憾」 ，公開嚴正要求相關人士及公司馬上將其相片及名字，從相關產品連結、網頁及其他宣傳品上馬上移除。

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涉事的公司網頁在一款聲稱為全球首創口罩風扇的產品宣傳中，加入多名本地專家的意見說明，包括醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超、化學博士K Kwong以及港大感染及傳染病中心總監何栢良。

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何栢良在其聲明指出，從來沒有授權相關人士、公司、網站使用他的相片作相關廣告用途，也絕對不會購買相關產品，亦不會建議任何人士購買相關產品，強調「過往沒有，現在沒有，將來亦不會」。

對於有關公司就未獲授權的相關使用，引致的誤導、誤解、誤會，他表示正聯絡律師採取法律行動。

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記者：伍瑋瑋