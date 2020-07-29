【開心速遞】鐵面陳提出分手沈可欣爆演技　Rebecca怒罵：原來你不愛我【有片】

▲ 「Rebecca」沈可欣與「鐵面陳」王致狄最終分手收場。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》的其中一對CP鐵面陳（王致狄飾）和Rebecca葉碧嘉（沈可欣飾）面臨分手，縱使鐵面陳和Rebecca的關係已到達談婚論嫁的階段，不過鐵面陳最終決心忠於自己，向Rebecca提出分手。

昨晚（7月28日）播出的《愛‧回家之開心速遞》講述Rebecca的夢幻婚宴因酒店裝修而被破壞，夢想粉碎的Rebecca聯同其他苦主一同向酒店聲討。然而，獨力面對的Rebecca察覺鐵面陳對二人的婚事毫不著緊，並因而吵架。

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▲ Rebecca、鐵面陳等一眾苦主齊集酒店。（TVB截圖）

鐵面陳主動向Rebecca提分手

之後鐵面陳向Rebecca坦言一直對對方沒有心動感覺，且主動提出分手。

失戀的Rebecca表現激動，大罵鐵面陳是壞人，更問他：「你為甚麼不繼續騙我騙一輩子？」

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▲ Rebecca大罵鐵面陳。（TVB截圖）

Rebecca狠批鐵面陳

備受情傷的Rebecca大發脾氣，將餐桌上的餐具丟到鐵面陳身上，並令鐵面陳受傷，惟心感內疚的鐵面陳未有因此作出追究。

沈可欣昨日於社交平台貼出苦主造型照，預告Rebecca與鐵面陳的感情面對挑戰。

▲ 沈可欣貼出Rebecca的苦主造型照。（沈可欣IG圖片）

她寫道：

今晚（28日）見！原來你不愛我。

#愛回家之開心速遞 #951集 #原來你不愛我 #葉碧嘉Rebecca #陳小娟

#我們的結局會怎樣 #無得搞夢幻婚禮 #我係苦主

▲ 王致狄貼出鐵面陳受傷的照片。（王致狄IG圖片）

▲ Rebecca與鐵面陳在餐廳中分手。（王致狄IG圖片）

王致狄於社交平台貼出受傷照片及「分手合照」，他以陳小娟身份自嘲：「係抵死嘅，今次我都唔幫你啦！#開心速遞 #鐵面陳」

鐵面陳和Rebecca分手，有網民提議《開心速遞》安排沈可欣與丈夫楊證樺一同演情侶，事實楊證樺不時在《開心速遞》出現演醫生。