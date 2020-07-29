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【新冠肺炎】粉嶺確診婦未獲送院被迫留家4日　疑兩兒受感染丈夫曾去街市超市快餐店

親子 10:12 2020/07/29

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一名40歲婦女確診後在家等候4天才獲送院，懷疑期間傳染了兩名兒子，其丈夫在妻子確診期間曾外出。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，確診個案連續7天「破百」，醫管局指有逾百名確診病人正等候安排送院。北區區議會主席羅庭德於社交媒體透露，區內一名40歲婦女確診後，在家等候4天才獲送院，懷疑期間傳染了兩名兒子，二人亦同告確診，而患者丈夫檢測呈陰性，他在妻子確診期間曾外出。

羅庭德持續於facebook發文跟進有關個案，他表示27日北區兩個新增個案是永寧村確診婦（第2357宗）的兩名兒子，分別8歲弟（第2740宗）及10歲兄（第2741宗），他們於7月25日因發燒已送院治理。

據羅庭德了解，確診者的丈夫已接受檢測，結果呈陰性，外傭則暫未有病徵。至於兩兄弟暫時情況穩定，他寫道「哥哥指數接近可以出院，弟弟仲差少少」。

妻確診期間丈夫仍外出

兩兄弟的媽媽於上周一（20日）發病，上周三（22日）確診但未獲安排入院，直至上周六（25日）自行召救護車送往北區醫院。她確診後在家等候4日，仍與丈夫、兩名兒子及外傭同住，而丈夫在期間曾外出，去過街市、超市、快餐店等地。

據衞生防護中心資料顯示，兄弟報稱的住址不同，8歲弟（第2740宗）住址為祥華邨祥景樓，10歲兄（第2741宗）則是永寧村，有可能8歲弟曾暫居親友家，因而與媽媽及哥哥報稱的地址不一。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（28日）在疫情記者會上，被問及是否有患者因等候入院期間，令家人受感染。她回應時指出難以調查每宗等候入院的個案，不過根據臨床情況，很多患者發病時其實家人都已經受感染，故此在潛伏期內一旦確診，當局會盡快安排入院。

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責任編輯︰駱秀玲

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